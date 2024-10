Alemanha x Holanda e Bélgica x França: onde assistir aos jogos da Liga das Nações desta segunda (14)

A- A+

A Primeira Divisão da Liga das Nações abre a quarta rodada na tarde desta segunda-feira (14). Dentre os confrontos, dois chamam a atenção dos amantes de futebol: às 15h45 (horário de Brasília), pelo grupo 3, a Alemanha recebe a Holanda, em Munique, buscando garantir a classificação antecipada à próxima fase. No mesmo horário, pelo grupo 2, Bélgica e França se enfrentam em Bruxelas, no famoso "jogo de seis pontos".

Alemanha x Holanda

A Allianz Arena será palco de um dos duelos mais tradicionais do futebol mundial: Alemanha x Holanda. O duelo, que já foi final da Copa do Mundo de 1974 - os alemães levaram a melhor -, também tem caráter decisivo para ambas as seleções nesta segunda.

No caso da Alemanha, uma vitória leva a equipe a 10 pontos, o que garante classificação às quartas de final da competição com duas rodadas de antecedência.

Por outro lado, caso a Holanda surpreenda a "Mannschaft", a Laranja Mecânica ultrapassa o rival na pontuação, chegando a oito pontos, e encaminha a sua classificação à próxima fase.

Prováveis escalações

Alemanha: Nübel; Mittelstadt, Kimmich, Rüdiger e Tah; Andrich, Gross, Wirtz, Gnabry e Undav; Kleindienst. Técnico: Julian Nagelsmann

Holanda: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, De Ligt e Van De Ven; Reijnders, Gravenberch e Timber; Xavi Simons, Zirkzee e Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.

Onde assistir: Uefa TV e Disney+.

Bélgica x França

Jogando em casa, somente a vitória interessa para a Bélgica, que pode chegar a sete pontos e ultrapassar os franceses, com seis, na classificação. Para o confronto, os Diabos Vermelhos apostam na ausência de Mbappé, principal jogador dos "Les Bleus", que não foi convocado para esta Data Fifa.

Por outro lado, os franceses confiam no retrospecto recente diante dos belgas. São quatro vitórias nos últimos quatro jogos, incluindo a vitória no jogo de ida da Liga por 2 a 0 e o triunfo por 1 a 0 nas oitavas de final da última Eurocopa.

Prováveis escalações

Bélgica: Casteels; Castagne, Faes, Theate e de Cuyper; Tielemans, Mangala, De Ketelaere, Trossard e Doku; Openda. Técnico: Domenico Tedescp.

França: Maignan; Koundé, Konaté, Saliba e Digne; Tchouaméni, Guendouzi, Barcola, Kone e Dembelé; Thuram. Técnico: Didier Deschamps.

Onde assistir: SporTV, Uefa TV e Disney+.

