COPA AMÉRICA Ex-árbitro admite não ter expulsado Messi em semifinal da Copa América em troca de camisa do jogador Argentino já tinha um cartão amarelo quando tocou a bola com a mão no meio de campo

O ex-árbitro Carlos Chandia admitiu ter evitado propositalmente dar um cartão amarelo a Lionel Messi em troca da camisa usada pelo argentino. O caso aconteceu, segundo o jornal inglês The Sun, durante a semifinal da Copa América de 2007, entre Argentina e México.

A Argentina vencia a partida por 3 a 0 com gols de Gabriel Heinze, Juan Roman Riquelme e do próprio Messi. Faltando apenas alguns minutos para o fim, o argentino, que tinha um cartão amarelo, tocou a bola com a mão no meio de campo.

Em vez de dar outro cartão e deixar o jogador de fora da final, Chandia decidiu negociar com Messi e pediu sua camisa usada na partida para não adverti-lo.

— Messi, do nada, pega uma bola e toca com a mão, mas no meio do campo. Não havia chance de gol para a seleção mexicana ou algo assim. Eu disse a ele [Messi]: 'Esta jogada é para amarelo, mas vai custar sua camisa'. E eu não mostrei o cartão amarelo a ele, faltavam dois minutos e meio — disse a ESPN chilena.

Messi cumpriu o pedido do árbitro chileno e o presentou com a camisa.

— Ele me deu a camisa no vestiário depois. Na verdade, ele queria tirá-la em campo e eu disse a ele: 'Não, não, não, não; leve para o vestiário. E ele veio ao vestiário com a camisa e a deixou lá para mim.

Em uma entrevista a TNT Sports do Chile, Chandia contou que deu o uniforme para seu filho.

