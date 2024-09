A- A+

INCLUSÃO Recife recebe Festival Paralímpico neste sábado (21), no Geraldão Evento inclui modalidades paralímpicas como atletismo, tiro com arco e bocha

A cidade do Recife será palco, no próximo sábado (21), do Festival Paralímpico Loterias Caixa 2024. O evento, que reunirá 200 crianças e jovens, dos 7 aos 20 anos, acontece no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), das 8h às 12h.

Os participantes terão a oportunidade de conhecer modalidades paralímpicas como atletismo, tiro com arco e bocha.

O Festival acontece após o desempenho histórico do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, que resultou em um quinto lugar no quadro de medalhas, com um total de 89 pódios.

A edição também celebra o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado no dia 21 de setembro, e o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, no dia 22.

“O Recife foi a única cidade de Pernambuco selecionada para receber o Festival, que é um dos eventos mais importantes do país nesta área e estimula a inclusão social das crianças com deficiência por meio do esporte”, afirma o secretário de Esportes do Recife, Joka Heráclio.

Entre os participantes, estarão alunos de escolas, centros de reabilitação, associações e institutos ligados ao tema. O evento acontece em todo o Brasil, em 120 cidades.

