inovação Festival CriaPE chega ao Recife Expo Center em outubro para premiar projetos de publicidade O evento é dedicado a celebrar o talento, a inovação e a criatividade no setor publicitário do Estado, e tem insrições abertas para projetos

O Festival CriaPE, evento inédito dedicado a celebrar o talento, a inovação e a criatividade no setor publicitário do Estado. A celebração está marcada para o dia 17 de outubro, no Recife Expo Center, no bairro de São José, Centro da cidade.

A expectativa é reunir cerca de 600 participantes, incluindo profissionais de agências e players do mercado publicitário.

O CriaPE chega como uma plataforma que visa a valorizar a relevância das agências e dos talentos de Pernambuco. No evento, acontece a premiação dos melhores trabalhos desenvolvidos pelas agências de propaganda.

As inscrições de projetos para o prêmio CriaPE estão abertas até o dia 25 de setembro e podem ser realizadas pelo site oficial do festival.

Com uma programação diversificada, o CriaPE será um dia com muitos conteúdos e debates sobre tendências e desafios do setor.

Entre os temas abordados, estarão a importância das estratégias de comunicação para os negócios, mudanças e transformações dos hábitos de consumo. Esse fenômeno vem moldando a forma das marcas se comunicarem, o impacto da tecnologia e a importância da criatividade no cenário atual.



Júri e premiação

Durante o evento, também será realizada a premiação que reconhecerá as melhores peças publicitárias criadas entre janeiro de 2022 e junho de 2024. As agências associadas ao Sindicato das Agências de Propaganda de Pernambuco (Sinapro-PE) e à Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP) poderão inscrever suas peças até o dia 25 de setembro.

Depois disso, os trabalhos serão avaliados por um júri composto por profissionais de publicidade de renome nacional, responsáveis por destacar a força da criatividade e originalidade da propaganda pernambucana.

Na cerimônia de premiação, serão destacados os trabalhos mais criativos e eficazes em diversas categorias, como Melhor Campanha de TV, Campanha Digital, Inovação em Mídia e Ação de Responsabilidade Social. Haverá também prêmios especiais para Jovens Talentos e agências emergentes.

O festival tem também como objetivo inspirar novos profissionais e reforçar o papel das agências pernambucanas no cenário nacional.

“ O júri será composto por dois grupos. O primeiro, formado por 10 jurados, realizará a avaliação online e selecionará o shortlist. O segundo grupo, diferente do primeiro, será composto por cinco profissionais que, de forma presencial, julgarão os trabalhos finalistas e definirão os vencedores dos prêmios Grand Prix, Ouro, Prata e Bronze”, começou o coordenador do júri, Paulo André Bione.

“Ambos os júris serão compostos por profissionais de fora do estado de Pernambuco, garantindo total imparcialidade na escolha dos vencedores. Serão avaliados critérios como qualidade da ideia, execução e relevância em relação ao produto ou serviço anunciado”, completou.

Festival CriaPE chega ao Recife e tem inscrições abertas para projetos inovadores em publicidade | Foto: CriaPE/Divulgação

Cenário do mercado publicitário em Pernambuco

O Festival CriaPE surgiu em meio ao crescimento do mercado publicitário pernambucano nos últimos anos. O objetivo é integrar, debater e valorizar o mercado criativo, e se propõe a ir além da premiação, oferecendo um espaço de interação entre os diversos players do setor.

São impactadas produtoras de áudio, TV e cinema, produtores de conteúdo, desenvolvedores, veículos, plataformas digitais e fornecedores.

“Percebemos que, apesar do mercado estar em plena efervescência, não havia uma plataforma que valorizasse nossa própria atividade. O CriaPE nasce como uma resposta a essa lacuna, em um cenário de agências operando a todo vapor, mas sem iniciativas locais para reconhecer o impacto e a relevância do nosso trabalho na sociedade”, afirmou o publicitário e membro da Comissão Organizadora do festival, Ricardo Lira.

“Mais do que um festival, este é um movimento de mercado que celebra o renascimento e a efervescência da propaganda pernambucana, que vem se destacando nacionalmente pelo seu alto padrão criativo, pela relevância dos projetos realizados e pela importância dos investimentos no setor em todo o país”, complementou.

Para o presidente do Sinapro-PE, Daniel Queiroz, o Festival CriaPE faz parte de um movimento focado na valorização e integração da propaganda pernambucana.

“Vamos discutir os desafios e as tendências do mercado, com foco na criatividade, desenvolvimento profissional e nas ferramentas tecnológicas que permeiam o ambiente publicitário, sempre com o objetivo de ampliar a comunicação e gerar resultados para os clientes. O evento é uma verdadeira celebração do mercado publicitário, com premiações e debates sobre temas relevantes. Teremos especialistas de diversas partes do Brasil compartilhando seus conhecimentos sobre inovações e avanços no setor”, destacou.

Comissão organizadora

Os publicitários responsáveis pela organização do Festival CriaPE reforçam a importância do evento como um marco para o setor publicitário de Pernambuco. O evento também se coloca como uma oportunidade de valorizar os talentos da região, criar conexões significativas e inspirar novos profissionais a ingressar na publicidade com inovação e qualidade.

“O CriaPE é um resgate da interação do mercado publicitário de Pernambuco onde vai ter uma união de fornecedores, agências e veículos de comunicação, além de engrandecer ainda mais o nosso estado e nossa publicidade que é tão famosa e tão maravilhosa que todo Brasil”, destacou a publicitária Lelê Carvalho.

“O CriaPE inicia uma nova fase no mercado publicitário de Pernambuco. Vivemos um momento que precisa da união das agências para fazer o nosso setor crescer e se fortalecer. Vamos trabalhar juntos para evolução de cada empresa. Além de debater assuntos importantes, trocar ideias e informações, o festival tem o objetivo de capacitar a nossa equipe e valorizar os talentos da propaganda com um festival de criatividade totalmente novo e pensado para contemplar todos os tamanhos de agências”, ressalta a publicitária Marcela Alves.

“O Festival CriaPE será a grande celebração do talento da publicidade pernambucana, tão reconhecido mundialmente. Ele é parte de uma extensa agenda de ações que visa o fortalecimento do setor e a consolidação do nosso mercado, como um dos principais do país. Nossa intenção é fazer um dos principais festivais de criatividade do país, tendo como pilares centrais o reconhecimento das grandes ideias, o conteúdo relevante e transformador, e principalmente, ser um ambiente de conexões”, afirma o publicitário Josival Júnior.

“Mais do que uma premiação ou até mesmo um festival de criatividade, o CriaPE ancora um movimento de articulação e de engajamento, que integra diversos agentes do mercado publicitário de Pernambuco pela valorização e fortalecimento da nossa atividade. Além da importância econômica de um segmento que impulsiona tantos negócios, o momento é de reconhecer e exaltar a nossa produção criativa, valorizar os talentos, mas também proporcionar encontros entre profissionais que nos inspiram. O CriaPE também abre espaço para revelação de novos profissionais, com a categoria de jovens talentos, voltadas aos estudantes de Publicidade, uma iniciativa muito importante, que estimula quem está chegando e amplia oportunidades”, finaliza a publicitária Maria Paula Londres.

