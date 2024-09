Arena de Pernambuco sedia abertura dos Jogos Escolares Brasileiros 2024, neste sábado (21)

A- A+

A Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, é a sede da cerimônia de abertura dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB's) 2024. O evento, marcado para este sábado (21), às 19h30, reúne estudantes-atletas, autoridades, convidados e o público em uma noite de cultura e entretenimento.

Além de sediar a abertura, a Arena também será palco para duas das modalidades esportivas desta edição: xadrez e etapa de ciclismo. O objetivo da cerimônia é destacar o espírito de união e diversidade que marca os JEB's.

Dentre as atrações previstas, está o já tradicional Desfile das Delegações, que contará com a presença de representantes de todos os estados do Brasil. O público ainda poderá apreciar apresentações culturais especiais, como a Quadrilha Junina Raio de Sol e a Orquestra Criança Cidadã, com enfoque para a riqueza da cultura pernambucana.

Para a organização, a escolha pela Arena de Pernambuco "reforça a importância do estado como um centro esportivo e cultural, além de proporcionar aos atletas uma experiência única em um ambiente de alto nível".

