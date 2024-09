A- A+

Refeno Refeno abre inscrição para visita de crianças com TEA e Síndrome de Down aos barcos São 30 vagas disponíveis para o evento que acontecerá das 10h às 12h, neste domingo (22)

No próximo domingo (22), os barcos da Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha irão receber a visita de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down, no Cabanga. A ação social é uma iniciativa do Instituto Cabanga de Responsabilidade Social e da Refeno, que celebra este ano sua 35ª edição.

O objetivo é apresentar o esporte à vela para as pessoas. São 30 vagas disponíveis para o evento que acontecerá das 10h às 12h e incluirá também um passeio em um veleiro. As crianças devem estar acompanhadas de um responsável durante toda a visita.

Em 2023, a Refeno realizou a visitação pela primeira vez. A fonoaudióloga e mãe de uma das crianças, Karine Dutra, agradeceu ao clube por terem proporcionado uma experiência diferente para os pequenos.

"Foi uma oportunidade maravilhosa. As crianças amaram e foi fantástico. Agradecemos ao Cabanga e à Refeno pela iniciativa", disse Karine Dutra.

Com vagas limitadas, a inscrição pode ser feita através deste link.

