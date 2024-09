A- A+

Refeno Com recorde de mulheres tripulantes, Refeno dá detalhes sobre a 35ª edição A largada das 300 milhas náuticas (560 km) está marcada para ser realizada no dia 28 de setembro, às 12h, no Marco Zero

Os fãs da vela fazem contagem regressiva para a maior regata oceânica da América Latina. A 35ª edição da Regata Internacional Recife Fernando de Noronha, Refeno, acontece no dia 28 de setembro, um sábado, e foi detalhada na tarde desta terça-feira (17), no Cabanga Iate Clube.

A largada das 300 milhas náuticas (560 km) está marcada para ser realizada às 12h, no Marco Zero, na capital pernambucana, e contará com um número recorde de mulheres.

A maior regata oceânica da América Latina já conta com 93 barcos inscritos, de 14 estados do Brasil, além de um estrangeiro. Já são 689 tripulantes garantidos na edição 2024 da prova.

O Rio de Janeiro é o que tem mais representantes, com 23 embarcações. Na sequência tem São Paulo, com 19; Bahia, com 15; Pernambuco, com 10; Rio Grande do Sul, com 6; Paraná, com 5; Santa Catarina e Paraíba, com 3; Alagoas e Ceará, com 2; além de Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Minas Gerais. Representando a Argentina, o veleiro Puxador também estará presente nesta edição. As inscrições seguem até o próximo dia 26.

A edição deste ano contará com o maior campeão e atual Fita Azul, o Adrenalina Pura, ainda recordista da regata ao ter feito a travessia, em 2007, em 14 horas, 34 minutos e 54 segundos. São sete títulos com o antigo dono, além de um, no ano passado, com o trio formado pelos pernambucanos Avelar Loureiro, Humberto Carrilho e Cecília Peixoto.

Presença feminina

Um dos destaques da 35ª Refeno é o número de mulheres inscritas no evento. No ano passado, a participação feminina correspondia a 9%. Este ano, o percentual subiu para 19,52%, aproximadamente 130 velejadoras, a maior representatividade até hoje.

De acordo com o comodoro do Cabanga, Altair Júnior, o clube náutico espera que o número siga crescendo nos próximos anos.

Altair Júnior, comodoro do Cabanga. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“Nosso incentivo sempre é chamar mais mulheres, desde a escolinha de vela que temos aqui no Cabanga. A mulher tem conquistado seu próprio espaço. Estamos com 20%, mas ainda é muito pouco. Precisamos realmente que as mulheres participem cada vez mais”, pontuou o comodoro.

“Temos duas premiações para o público feminino: uma para o barco com o maior percentual de mulheres e outra também para a primeira mulher a chegar na Ilha. Desta vez, também teremos uma camisa produzida especialmente para as mulheres, diferente de todas as edições”, completou.

A embarcação carioca Ohana 28 domina, desde 2021, a premiação com mais pessoas do sexo feminino. Dos dez tripulantes, sete são mulheres.

Ações sociais

Nesta edição da Refeno, estima-se que mais de mil pessoas sejam beneficiadas, em Noronha, com ações sociais realizadas pela organização da regata oceânica.

Ações médicas, jurídicas e educativas, além da entregas de kits escolares e de materiais esportivos estão na pauta em 2024, conforme explica a administradora da Ilha, Thallyta Figuerôa.

Thallyta Figuerôa, administradora da Ilha de Fernando de Noronha. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

"De maneira resumida, você pode perceber que isso movimenta toda a ilha, independente da faixa etária e classe social. Teremos saúde, educação, jurídico, meio-ambiente. Toda população de Noronha está envolvida diretamente com a ação ou indiretamente na construção do evento, que se dá em diversos pontos turísticos da Ilha”, falou.

No Recife, também serão realizadas ações como a visitação de crianças com Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA) às embarcações da Refeno, assim como também do Curso TransforMar do Revela e Ocina Criativa Revela.

