Futsal: Venezuela elimina Espanha; Paraguai também avança na Copa do Mundo

A Copa do Mundo de Futsal está se encaminhando para sua fase mais aguda no Uzbequistão. Nesta quarta-feira (25), aconteceram mais dois confrontos das oitavas de final. No primeiro confronto, a Venezuela emplacou a primeira 'zebra' e eliminou a Espanha, bicampeã e uma das grandes forças da modalidade. Na sequência, o Paraguai precisou da prorrogação para despachar o Afeganistão.

Em Andijã, Venezuela e Espanha se enfrentaram em um duelo com um favorito claro, a Fúria. Apesar de não ter mostrado o melhor dos desempenhos na primeira fase, os espanhóis chegaram invictos diante de uma Venezuela que estava muito aquém do time que encantou na última Copa América.

O primeiro tempo foi bem equilibrado, com oportunidades para os dois lados. Quando o primeiro tempo já se encaminhava para a reta final, em uma jogada despretensiosa, o goleiro venezuelano Villalobos deu um chutão para frente, o arqueiro adversário saiu errado e a bola morreu no fundo das redes.

Venezuela produziu a primeira grande zebra do mata-mata da Copa do Mundo de Futsal - Divulgação/FIFA

Na volta do intervalo, o time espanhol partiu atrás do prejuízo e foi logo recompensado. Cortés fintou três adversários e serviu Raúl Gómez dentro da área, o camisa 6 tentou duas vezes até balançar as redes.

Dispondo de um forte sistema de marcação, a Venezuela continuou por segurar a equipe adversária. O grande destaque vinha sendo Carlos Sanz, nos dois lados da quadra. Quando restava um pouco mais de um minutos, o camisa 2 da Vinotinto acertou uma bomba depois de uma cobrança de escanteio e pôs o time sul-americano nas quartas pela primeira vez na história.

Paraguai precisou suar

Na capital Tashkent, o Afeganistão, contando com o apoio massivo da sua torcida, enfrentou o Paraguai. Embalados pelo apoio, os afegãos foram para o intervalo na vantagem por 1 x 0, gol marcado por Hossaini.

Paraguai precisou de muito esforço para eliminar o Afeganistão - Divulgação/FIFA

Os paraguaios só conseguiram responder no meio do segundo tempo, com gol de Martinez. O confronto foi equilibrado até os momentos finais, mas precisou ser decidido na prorrogação. Mais inteiro fisicamente, os sul-americanos marcaram duas vezes em pouco tempo, uma com Mendez e a última com Espinoza.

Mata-mata

Sendo a grande surpresa até aqui, os venezuelanos vão para mais um confronto sendo os azarões. Nas quartas, enfrentam a Ucrânia, no próximo domingo (29). Já o Paraguai, espera o vencedor do duelo entre Tailândia e França, partida que acontece nesta sexta-feira (27).

Esta quinta-feira (26) reserva dois bons duelos. Às 9h30, tem o duelo entre Marrocos x Irã. Já às 12h, os atuais campeões, Portugal, terá a forte equipe do Cazaquistão.

