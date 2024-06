A- A+

futebol Guardiola nega retorno ao Barcelona: "A porta está fechada" Treinador Pep Guardiola está no comando do Manchester City desde 2016

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, rechaçou, em entrevista, nesta segunda-feira, a possibilidade de retorno ao Barcelona. O espanhol tem contrato com o clube inglês até junho de 2025, e ainda não garantiu a permanência após a próxima temporada. Ele marcou época na equipe espanhola e consolidou o estilo de jogo "tiki-taka" de 2008 a 2012.

Ao ser questionado se poderia voltar ao Barça no futuro, Guardiola afirmou que "a porta está fechada". Ele também foi perguntado sobre a demissão de Xavi do comando técnico e um possível interesse da equipe espanhola no meio-campista Bernardo Silva, do City.

"Aconteça o que acontecer, a saída do Xavi não é culpa minha, estou afastado do Barcelona há 14 anos e não sou suspeito de nada nesse sentido" disse "Não recebemos nenhuma ligação do Barça ou de qualquer outro clube sobre Bernardo".

Guardiola tem 38 títulos em 15 anos como treinador profissional. Só no City, ele já conquistou 17 troféus. No Barcelona, foram 14 taças, com duas Champions League e três Espanhóis.

Veja também

Mobilidade Metrô pode ter horário ampliado para Sport x Paysandu nesta segunda (10); confira