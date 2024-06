De férias do Manchester City, Guardiola aparece em Boston para assistir a Celtics x Mavericks na NBA

A- A+

De férias do Manchester City após o fim da temporada do futebol europeu, Pep Guardiola apareceu no TD Garden, nos Estados Unidos, para assistir ao jogo entre Boston Celtics e Dallas Mavericks, que abre as Finais da NBA na noite desta quinta-feira. O treinador catalão veste um moletom do time da casa e torce pela equipe verde.

Poucos antes da bola laranja subir, as redes sociais da liga compartilharam um vídeo dele acompanhando o aquecimento dos times, e recebendo um cumprimento do pivô letão Kristaps Porzingis, do Celtics, que volta de lesão na panturrilha.

Ontem, Guardiola já havia sido flagrado em um treino conversando com o treinador de Boston, Joe Mazzulla. Ele é fã declarado de Pep, já disse se inspirar no City e ver semelhanças entre o basquete e o futebol. Coincidentemente ou não, foi o melhor time desta temporada da NBA e é favorito na decisão.



Uma outra curiosidade liga o melhor técnico do futebol mundial com Luka Doncic, grande estrela dos Mavericks. O armador esloveno iniciou sua carreira no basquete espanhol, jogando pelo Real Madrid. Porém, Guardiola foi jogador e treinador do Barcelona, o grande rival nacional. Nas quadras dos EUA, voltam a estar em lados contrários.

Liderados pelos alas Jayson Tatum e Jaylen Brown, os Celtics eliminaram Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers para vencer a Conferência Leste e ter a chance de conquistar o 18º título da liga, o que quebraria um jejum de 16 anos.

Já os Mavericks, comandados por Doncic e o armador Kyrie Irving, passaram por Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves. A franquia só tem um título, vencido na temporada 2010/11.

