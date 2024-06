NBA: Celtics x Mavericks iniciam finais nesta quinta-feira (6); saiba onde assistir

A- A+

As finais da NBA estão perto de começar. Nesta quinta-feira (06) ocorre o jogo 1 entre Boston Celtics x Dallas Mavericks, no Ginásio do TD Garden, em Boston, Massachusetts. O confronto terá transmissão da ESPN/Star+ e Band, a partir das 21h30.

Além da corrida para encerrar o jejum dos mais de 10 anos sem conquistar títulos, dois jogadores querem aproveitar a oportunidade para se provarem contra suas ex-equipes, Kristaps Porzingis e Kyrie Irving, atuais atletas dos Celtics e Mavericks, respectivamente.

Draftado pelo New York Knicks em 2015, Porzingis atuou em Dallas entre 2019 e 2022. A passagem do letão pelo Texas foi marcada por lesões e pelo baixo desempenho do pivô nos playoffs que disputou. Depois de uma atuar pelo Washington Wizards, o atleta agora defende as cores do Boston Celtics desde 2023 e foi titular no garrafão da equipe de Massachusetts, ajudando a obter a melhor campanha na temporada regular.

Mas no atual playoffs o jogador não esteve tão presente. Porzingis ficou afastado desde a primeira rodada do mata-mata, quando lesionou a panturrilha diante do Miami Heat. Desde então, o letão perdeu todos os jogos contra o Cleveland Cavaliers e o Indiana Pacers. Em coletiva nesta quarta-feira (05), o pivô respondeu se está pronto para voltar diante dos Mavericks.

"Boa pergunta, eu não sei. Veremos. Tive muito trabalho até aqui. Fiz o que foi preciso para ficar em forma, ter ritmo de jogo. Veremos na noite da partida", comentou o camisa 8.

Por outro lado, dono de uma carreria invejável e já reconhecido como um dos melhores armadores da NBA, Kyrie Irving coleciona títulos mas também polêmicas. Em 2017, o jogador decidiu sair do Cleveland Cavaliers e se transferir para o Boston Celtics, buscando um protagonismo mais individual e liderar uma equipe longe da sombra de Lebron James.

A passagem durou apenas duas temporadas. A equipe tinha a mesma base atual, Jayson Tatum, Jaylen Brown e Al Hoford. Com os dois primeiros ainda muito jovens, o desempenho foi aquém do esperado nos playoffs de 2018, motivo pelo qual Kyrie demonstrou descontentamento publicamente. O atleta garantiu que permaneceria para a temporada seguinte, mas descumpriu com a palavra, inflando a ira do torcedor.

Desde então, as passagens de Irving pelo TD Garden são sempre marcadas pela animosidade. Em 2022, quando ainda jogava pelo Brooklyn Nets, o armador chegou a mostrar o dedo do meio para à torcida. “Na minha última vez em Boston, eu não fui bem. Todos me viram mostrar o dedo de meio e perder a cabeça um pouco”, relembrou Irving.

“Isso não foi um reflexo de quem eu sou e de como gosto de competir em alto nível. Não foi um grande exemplo à próxima geração sobre o que significa controlar as emoções”, lamentou o jogador dos Mavericks.

Onde assistir: ESPN/Star+ e Band

Horário: 21h30

Quando: (06/06/2024)

Local: TD Garden (Boston/EUA)

