NBA Celtics x Mavericks: veja onde assistir ao vivo ao jogo 1 das Finais da NBA Celtics e Mavericks venceram as conferências Leste e Oeste

Boston Celtics e Dallas Mavericks fazem a primeira partida das finais da temporada 2023/24 da NBA, nesta quinta-feira, dia 6 de junho, a partir das 21h30 (de Brasília).



O jogo acontece no TD Garden, em Boston, pois os Celtics tiveram melhor campanha na temporada regular. A partida será transmitida ao vivo pela Band, na TV aberta, e pela ESPN, na TV fechada.





Luka liderou o Dallas à final // David Berding / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Os Celtics registraram a melhor campanha geral da liga nesta temporada, com 64 vitórias e 18 derrotas. Liderados pelo ala Jayson Tatum, eliminaram Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers para vencer a Conferência Leste e ter a chance de conquistar o 18º título da liga, o que quebraria um jejum de 16 anos.





Já os Mavericks ficaram na quinta colocação do Oeste, com 50 vitórias e 32 derrotas. O título da Conferência veio após o time do armador Luka Doncic passar por Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves. A franquia só tem um título, vencido na temporada 2010/11.



Tatum é um dos principais jogadores do Boston // Adam Glanzman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Onde assistir ao vivo ao jogo 1 entre Celtics e Mavericks?

O jogo 1 entre Celtics e Mavericks será transmitido pela TV Band, na TV aberta, e pela ESPN, na TV fechada.

Qual é o horário do jogo 1 entre Celtics x Mavericks?

Boston Celtics e Dallas Mavericks se enfrentam pelo jogo 1 das Finais da NBA, no TD Garden, em Boston, às 21h30 (de Brasília) do dia 6 de junho.

Quais são as datas e horários das finais da NBA?

Jogo 1: hoje, às 21h30, em Boston

Jogo 2: domingo, às 21h, em Boston

Jogo 3: dia 12 de junho, às 21h30, em Dallas

Jogo 4: dia 14 de junho, às 21h30, em Dallas

Jogo 5*: dia 17 de junho, às 21h30, em Boston

Jogo 6*: dia 20 de junho, às 21h30, em Dallas

Jogo 7*: dia 23 de junho, às 21h, em Boston

* Se necessário

