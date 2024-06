Há 30 anos, Brasil conquistava Mundial Feminino de Basquete pela última vez

A- A+

Uma geração que por vezes batia no aro mas que sempre mostrava potencial para conquistar coisas ainda maiores. Há 30 anos, a geração comandada pela rainha Hortêcia, Magic Paula e Janeth vencia o Mundial Feminino de Basquete na Austrália. O título serviu como um divisor de águas para outras grandes conquistas da modalidade e até hoje o elenco é reconhecido como a grande equipe da história do basquete feminino brasileiro.

Aquela equipe passou a demonstrar sua capacidade ao conquistar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Havana em 1991. Mas um ano antes havia feito uma campanha fraca no Mundial de 1990, terminando apenas na 9ª colocação, que causava certa desconfiança no torcedor brasileiro.

O Brasil fez um campanha com oito jogos no total. As brasileiras perderam duas partidas e venceram as outras seis. Entre os triunfos de maior destaque estão a vitória por apenas três pontos de diferença para o Estados Unidos (110x107) e grande final contra a China - time que havia vencido o Brasil na segunda fase - por 96x87.

A rainha Hortência foi o grande destaque individual da competição, eleita MVP do torneio e grande cestinha - 221 pontos. Além da camisa de número 4, Janeth também foi eleita para a seleção do campeonato.

Há 30 anos, a Seleção Feminina de Basquete conquistava o mundo!



Um time mágico, repleto de talento e determinação, que eternizou a nossa bandeira no lugar mais alto do pódio!



Qual é a sua melhor lembrança desta conquista histórica? Conta aí nos comentários? … pic.twitter.com/5Lg3q0NODv — Time Brasil (@timebrasil) June 12, 2024

Depois do título mundial, o Brasil se manteve entre as seleções mais fortes até pelo menos a metade da década de 2000. Primeiro veio a prata nos Jogos Olímpicos Atlanta 1996. Depois, já sem Hortência e Magic Paula, o país conquistou o bronze em Sydney 2000.

Por fim, ainda teve campanhas de destaque com as quartas colocações nos Mundiais de 1998 e de 2006 e nos Jogos Olímpicos Atenas 2004.

A partir de então, o país viveu uma grande queda, não conseguindo renovar com uma geração tão competitiva. O Brasil não esteve nas duas últimas disputas de Mundial em 2018 e 2022, além de não ter conseguido classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e Paris 2024.

