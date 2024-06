A- A+

Basquete A um mês do Pré-Olímpico de Basquete, Yago Mateus sofre lesão Armador do Estrela Vermelha sofreu um estiramento de grau 2-3 na panturrilha

Yago Mateus, um dos principais nomes e esperança da Seleção Brasileira Masculina de Basquete, sofreu um estiramento de grau 2-3 na panturrilha esquerda. Sem previsão de recuperação, o armador passa a ser dúvida para a disputa do Pré-Olímpico de Riga, na Letônia, entre os dias 2 a 7 de julho, onde o Brasil busca vaga para os Jogos Olímpicos de Paris.

Através de um comunicado por meio da assessoria do atleta, foi informado que Yago foi submetido a exames de imagem e constatado estiramento grau 2-3 na panturrilha esquerda. A lesão sofrida na última segunda-feira (03), na primeira partida das finais da Liga da Sérvia, quando o time do armador, Estrela Vermelha venceu o clássico contra o Partizan, time do pivô Bruno Caboclo, por 89 a 88.

Ainda segundo a nota, "Yago ainda vai passar por uma avaliação médica nas próximas horas quando será definido o tratamento e estimado o tempo de recuperação". O armador foi um dos 17 convocados para o período de amistosos e a disputa do Pré-Olímpico.

Preparação

Os atletas convocados já se apresentam ao técnico Aleksandar Petrovic no dia 10 de junho para treinamento na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Após os treinos em território nacional, o Brasil viaja para a Europa, onde fará três amistosos antes do Pré-Olímpico.

No dia 24, pega a Polônia. Já no dia 26, o rival será a Croácia. Ambos os jogos em Opatija, na Croácia. No dia 28, será a vez de encarar a Eslovênia na casa do rival, na capital Liubliana.

O Brasil está no Pré-Olímpico ao lado de Montenegro e Camarões na primeira fase. No cruzamento de semifinais, pode encarar Letônia, Filipinas ou Geórgia. Vale lembrar que apenas o campeão se classifica para Paris 2024. No último Pré-Olímpico, o Brasil chegou à final contra a Alemanha, atual campeã do mundo.

