A- A+

Olimpíadas Hugo Calderano conhece oponente na estreia do tênis de mesa nas Olimpíadas Brasileiro fará a reedição da final do Pan-Americano de Santiago logo na primeira rodada

Hugo Calderano já sabe quem será seu primeiro adversário nas Olimpíadas de Paris. Nesta quarta-feira (24) foi realizado os sorteios das disputas individuais e por equipe. Principal esperança do Brasil, Calderano enfrentará na estreia o cubano Andy Pereira, adversário com quem decidiu os Jogos Pan-Americanos de 2023.

O carioca é o atual número seis do ranking mundial de tênis de mesa e um dos melhores "não chinês" do mundo. Pela sua boa classificação, deve evitar os principais concorrentes ao título até pelo menos a fase de semifinal.

Definidos os confrontos iniciais do Brasil nas categorias individuais, duplas mistas e equipes em #Paris2024 pic.twitter.com/QrA4brODvg — CBTM (@CBTM_TM) July 24, 2024

Outro brasileiro na disputa masculina, Vitor Ishiy foi emparelhado contra o australiano Nicholas Lum. Já no feminino, Bruna Takahashi, número 20 do ranking, fará a estreia contra a nigeriana Offiong Edem. A irmã mais nova de Bruna, Giulia, não teve tanta sorte e foi sorteada para enfrentar a melhor do mundo, a chinesa Sun Yingsha.

Nas disputas por equipe, no masculino, o Brasil terá Portugal na primeira rodada eliminatória. Já no feminino, terá uma dura disputa contra a Coreia do Sul. Já nas duplas mistas, Bruna Takahashi e Vitor Ishiy vão enfrentar os espanhóis Álvaro Robles e Maria Xiao.

Veja também

Futebol Sem Mezenga e Paulo Sérgio, Pivetti terá de quebrar a cabeça para montar ataque