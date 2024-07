A- A+

JOGOS OLÍMPICOS Olimpíadas: presidente do COB rebate críticas ao uniforme do Brasil "Não é Paris Fashion Week" Paulo Wanderley, presidente do Comitê, defende uniformes que delegação brasileira utilizará na cerimônia de abertura; roupas são alvo de críticas na internet desde o lançamento

Nos últimos dias, os uniformes da delegação brasileira nas Olimpíadas tomaram conta da internet, seja por falta deles ou pela estética que não agradou o público consumidor do evento esportivo.

Nesta quarta-feira (24), o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), rebateu as críticas às roupas que serão utilizadas pelos atletas durante a cerimônia de abertura dos Jogos de Paris 2024.

"Não é Paris Fashion Week, são os Jogos Olímpicos. Então nosso foco está nisso", disse o presidente do COB, Paulo Wanderley,



"A gente sempre tem comentários excelentes, basta ver os vídeos dos próprios atletas nas redes sociais", completou o mandatário.

Os atletas brasileiros utilizarão uma roupa com detalhes bordados à mão por mulheres do semiário do Rio Grande do Norte, com tucanos, araras e onças na jaqueta jeans.

UNIFORME DA ABERTURA



Jornal Nacional mostra como serão os uniformes do BRA na Cerimônia de Abertura de Paris-2024!



Lindíssimos bordados de araras e onças feitos por bordadeiras do Rio Grande do Norte pic.twitter.com/H7lE9Aks4K — Os Olímpicos (@osolimpicos) March 13, 2024

No entanto, a composição dos looks para a cerimônia de abertura tem sido alvo de críticas nas redes sociais desde o lançamento, até mesmo por celebridades brasileiras, como no caso de Anitta.



"Acho que o look representa exatamente como o atleta é tratado no país. Sem estrutura, sem oportunidades, desvalorizado", disse a cantora nas redes sociais.

Anitta faz críticas ao uniforme do Brasil nas Olimpíadas. Foto: Reprodução

O diretor de marketing do COB, Gustavo Herbetta, também se pronunciou sobre o debate dos uniformes. Para o profissional, o gosto é subjetivo, mas as vestimentas tiveram aprovação da entidade.

"A gente, obviamente, participou de todo o processo de escolha desse uniforme, a gente aprovou com muito orgulho. Se precisasse a gente aprovaria esse uniforme de novo", disse Gustavo.

"Traz sustentabilidade no material, e elementos da moda parisiense, que algumas pessoas gostam mais, e outras pessoas gostam menos. Eu me recordo que quando a gente lançou o uniforme foi um sucesso absoluto, principalmente nas redes sociais", finalizou o profissional.

