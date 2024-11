A- A+

LESÃO Icardi sofre ruptura do ligamento cruzado do joelho e pode perder o restante da temporada Jogador foi retirado da maca no fim do segundo tempo do jogo contra o Tottenham

O atacante argentino Mauro Icardi, do Galatasaray, se lesionou nesta quinta-feira na vitória do seu time por 3 a 2 sobre o Tottenham pela Liga Europa. Após exames, foi confirmado que ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito, anunciou seu clube nesta sexta-feira (8), por isso provavelmente deve perder o restante da temporada.

"Uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesões no menisco foram detectadas no joelho direito", disse o Galatasaray em comunicado, especificando que sua estrela será submetida a uma cirurgia.

O clube de Istambul não especificou os prazos para a sua desistência, mas segundo a imprensa esportiva turca será difícil para o ex-jogador do PSG voltar a jogar nesta temporada. Icardi, de 31 anos, foi retirado da maca no fim do segundo tempo do jogo após se machucar ao pressionar o goleiro do Tottenham.

O atacante, contratado pelo Galatasaray em setembro de 2022 e autor de seis gols nesta temporada contando todas as competições, deixou o estádio mancando.

Após vencer por 3x2 o Tottenham em casa nesta quinta-feira, graças a dois gols de seu outro craque, o nigeriano Victor Osimhen, o Galatasaray está em terceiro lugar na Liga Europa com dez pontos em quatro jogos.

Geçmiş olsun Mauro!



Eskisinden daha güçlü döneceğine inancımız tam! pic.twitter.com/wGJ8JB62VR — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 8, 2024

Veja também

SELEÇÃO BRASILEIRA Ancelotti diz não se arrepender de recusar convite da seleção brasileira: "Você me faz rir"