"Neyback": Santos já tem aprovação de Neymar para retorno, diz jornal catalão

O Santos, que está com a vaga de acesso encaminhada para a Série A, estuda repatriar o atacante Neymar Jr., do Ah-Hilal, da Arábia Saudita. O brasileiro machucou a coxa direita na última segunda-feira durante partida da Champions League da Ásia. Ele passou cerca de um ano afastado dos gramados após lesão ligamentar no joelho.

Com tanto tempo longe do campo, o Ah-Hilal estuda, segundo o programa "Action Ma3 Waleed", da emissora "MBC Shadid", rescindir o contrato com Neymar já na próxima janela de transferências internacionais, em janeiro. Com isso, de acordo com o jornal catalão Sport, o Santos deseja o retorno do craque.





Segundo o periódico da Espanha, Neymar não está feliz em solo saudita. O Santos já teria o aval do jogador para tentar a negociação.

O brasileiro estava parado desde outubro de 2023, quando se lesionou durante o jogo contra o Uruguai, também pelas Eliminatórias. Ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

No entanto, segundo o blog do Diogo Dantas, a possibilidade de o Al Hilal rescindir o contrato de Neymar em janeiro, antes de seu término no meio de 2025, foi tratado pelo estafe do jogador como algo bastante improvável.

