Futebol Neymar entra e volta a se machucar em jogo do Al-Hilal nesta segunda-feira (4); veja Astro brasileiro atuou por apenas 27 minutos diante do Esteghlal, pela Liga dos Campeões da Ásia

No segundo jogo após seu retorno aos gramados, Neymar voltou a deixar o campo lesionado. O lance aconteceu na tarde desta segunda-feira (4), durante o confronto entre Al-Hilal e Esteghlal, vencido por 3x0 pelo time do brasileiro, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia.

O atacante entrou em campo aos 13 minutos do segundo tempo. Vinte e sete minutos depois, no entanto, ao esticar a perna para receber um passe de Marcos Leonardo, o camisa 10 sentiu a coxa direita e deixou o campo de jogo imediatamente pela linha de fundo (confira abaixo).

Neymar sentiu mais uma vez após esse lance.



Menos de 30 minutos em campo e foi substituído.



Que não seja nada grave.



pic.twitter.com/6kx1WKytaE — Central do Arabão (@centraldoarabao) November 4, 2024

Momentos antes, o astro brasileiro recebeu uma pancada na mesma perna, ao tentar driblar um jogador adversário. Enquanto esteve na partida, Neymar ainda deu um chapéu e se estranhou com um atleta da equipe rival.

O homem brinca demais pic.twitter.com/3wrc9driqb — Diário de torcedor (@DiarioGolsBanco) November 4, 2024

Neymar voltou a atuar no último dia 21 de outubro. O jogador ficou fora de combate por um ano e quatro meses, desde que sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado e no menisco do joelho esquerdo em partida da Seleção Brasileira, no ano passado.

