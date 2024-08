Jogos Paralímpicos: Google lança doodle em homenagem ao basquete em cadeira de rodas

A- A+

Seguindo a tradição de celebrar grandes eventos, o Google lançou um novo doodle em comemoração as Paralimpíadas de Paris 2024 nesta sexta-feira (30). Desta vez, a arte ilustra o basquete em cadeira de rodas e chamou a atenção e agradou aos usuários que acessaram o buscador nesta sexta (30).

Mais uma vez, pássaros foram os personagens escolhidos para compor a arte feita pela Big Tech. Os animais também estiveram presentes nos dois primeiros doodles dos Jogos Paralímpicos, e também nos que foram lançados durante as Olimpíadas de Paris 2024.

Basquete em cadeira de rodas

O doodle escolhido para estampar a homepage do buscador nesta sexta-feira (30) homenageia o basquete em cadeira de rodas, que começa a ser disputado nesta sexta (30).

Assim como o primeiro doodle das Paralimpíadas, a versão que homenageia o basquete em cadeira de rodas está nas páginas de busca do Google em vários países, incluindo África e América do Sul.

Novo doodle da homepage do Google homenageia o basquete em cadeira de rodas. Foto: Big Tech/Google

Animação

A arte da Big Tech, apesar de animada, não possui nenhuma interação adicional, como o minigame lançado na última quinta-feira (29).

Na imagem, pássaros em cadeiras de rodas usam um cesto de lixo como uma cesta de basquete e um deles arremessa o que parece ser um coco no cesto. Ele acerta, comemora com os demais pássaros e, então, outro deles surge do cesto, meio confuso, como se tivesse sido atingido pelo coco.

Veja também

Regulamento Família de Izquierdo receberá salário do jogador pelos próximos oito anos