Paralimpíadas 2024: pernambucano Phelipe Rodrigues vai à final dos 50m livre S10 de natação

O pernambucano Phelipe Rodrigues, maior medalhista da delegação brasileira nas Paralimpíadas de Paris com oito medalhas, avançou à final dos 50m livre S10 de natação nesta quinta-feira (29).

O pernambucano fez o tempo de 23s78 e ficou na terceira posição geral da qualificatória.

A primeira posição ficou com o australiano Thomas Gallagher, com o tempo de 23s33. O segundo colocado foi o italiano Stefano Raimondi, com o tempo de 23s77.

A final da categoria acontece ainda nesta quinta, a partir das 14h41.

Outros brasileiros avançam

Além de Phelipe, mais outros seis brasileiros também avançaram à final em outras categorias da natação.

Andrey Madeira, nos 400m livre S9, Gabriel Araújo, nos 100m costas S2, Gabriel Bandeira, nos 100m borboleta S14, Mayara Petzold, nos 50m livre S6, Mariana Gesteira, nos 50m livre S10, e José Ronaldo, nos 100m costas S1, também terão uma chance de subir ao pódio nesta quinta-feira.

Gabriel Araújo, porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura das Paralimpíadas de Paris, vai à final da natação. Foto: Reprodução.

Carol Santiago eliminada

Maior medalhista nas Paralimpíadas de Tóquio 2020 com cinco medalhas conquistadas, Carol Santiago não conseguiu avançar de fase na categoria 100m borboleta S13.

Carol Santiago não avança no 100m borboleta S13. Foto: Reprodução.

A pernambucana fez o tempo de 1min07s50 e terminou a classificação na décima posição - apenas as oito melhores passavam.

Carol, contudo, está na reserva da final, para caso duas classificadas desistam de competir.

Além de Carol, Lucilene Sousa, também nos 100m borboleta S13, Ana Karolina Oliveira, nos 100m borboleta S14, e Lídia Cruz e Esthefany Rodrigues, no 200m livre S5, também não conseguiram avançar à final de suas categorias.

