Jogos Paralímpicos: confira a programação brasileira nesta quinta-feira (29)

A- A+

Passada a abertura, os Jogos Paralímpicos de Paris começam nesta quinta-feira (29). Carregando uma grande expectativa pela quebra do recorde de medalhas conquistadas pela delegação brasileira em uma só edição - 72 pódios -, Pernambuco terá um papel importante nisso. Maiores medalhistas do país, Carol Santiago e Phelipe Rodrigues já caem na água em busca das primeiras conquistas.

A natação paralímpica tem um programa muito extenso, portanto, a disputa começa logo cedo. Às 5h51, Phelipe Rodrigues entra na classificatória de uma das suas maiores especialidades, os 50 metros livres. Nesta prova, o recifense já foi ao pódio em três oportunidades, prata em Pequim 2008 e Rio 2016; e bronze em Tóquio 2021.

O pernambucano está inserido na classe S10, para pessoas com limitações físicomotoras. Com oito medalhas paralímpicas, é o atleta com mais conquistas da atual delegação.

Um pouco mais tarde será a vez de Carol Santiago, às 6h11. Segunda maior medalhista do país com cinco pódios, a recifense disputará hoje a prova dos 100m borboleta da classe S13, para pessoas com deficiência visual.

Essa é uma das provas que a nadadora mais cresceu no atual ciclo. Carol venceu essa prova nos Mundiais de 2022 e 2023, saindo da única disputa que não conseguiu pódio em Tóquio, ao posto de chegar como favorita.

Em Paris, Carol estará participando em sete provas. A pernambucana estará na água em quase todos os dias da natação. “Vocês vão se cansar de me ver ali nadando, mas gente, é isso que eu amo. Eu amo nadar, eu amo natação, eu gosto desse barulho da água, é uma coisa que me deixa muito feliz, então, com certeza, vocês vão me ver muito aí nessa piscina", brincou a atleta.

Brasil pode ter finalistas no 1º dia de competições nos Jogos Paralímpicos de #Paris2024!



Confira a programação em nosso site: https://t.co/vzssP0L9l4#BrasilParalímpico #JogosParalímpicos pic.twitter.com/vAv1Nb8KJT — Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) August 28, 2024

O sistema de disputa na Paralímpiada é igual aos Jogos Olímpicos ou ao Mundial de esportes aquáticos. As classificatórias ocorrem pela manhã e as finais a partir das 12h30.

Outro esporte com a presença de pernambucanos nesta quinta-feira será a bocha. Às 13h10, Andreza Vitória enfrenta a argentina Ailen Flores, pela primeira rodada classificatória do Grupo A da classe BC1, que pode contar com o auxílio de ajudantes.

Um pouco mais tarde, às 15h30, será a vez de Evani Calado, na classe BC3, em que os atletas usam instrumento auxiliar, podendo ser ajudados por outra pessoa. O duelo será contra a portuguesa Ana Costa.

Cronograma paralímpico (29)

4h - Tiro com arco (W1) - Juliana Ferreira da Silva

4h - Tiro com arco (W1) - Eugenio Franco

4h30 - Natação (400m livre S9) - Andrey Madeira

4h59 - Natação (100m costa S2) - Gabriel Araújo

5h28 - Natação (100m borboleta S14) - Gabriel Bandeira

5h30 - Bocha (BC2) - Maciel Santos x Achraf Tayahi (TUN)

5h30 - Bocha (BC1) - José Oliveira x David Smith (GBR)

5h30 - Goalball feminino - Brasil x Turquia - presença da pernambucana Moniza Lima

5h43 - Natação (50m livre S6) - Mayara Petzold

5h45 - Tênis de mesa (MD18) - Luiz Manara e Claudio Massad x Cardona e Cepas (ESP)

5h51 - Natação (50m livre S10) - Phelipe Rodrigues

5h57 - Natação (50m livre S10) - Mariana Ribeiro

6h11 - Natação (100m borboleta S13) - Ana Karolina Oliveira, Lucilene Sousa e Carol Santiago

6h31 - Natação (200m livre S5) - Esthefany Rodrigues e Lidia Cruz

6h40 - Bocha (BC2) - Iury Silva x David Araújo (POR)

6h50 - Badminton (SL4) - Rodrigo Oliveira x Tarun Tarun (IND)

7h - Vôlei sentado feminino - Brasil x Ruanda

7h22- Ciclismo (C1) - Carlos Soares

7h50 - Bocha (BC4) - Laissa Teixeira x Carla Oliveira (POR)

8h - Tiro com arco - Jana Gogel

8h - Tiro com arco - Luciano Rezende

8h - Tênis de mesa (WD5) - Carla Azevedo e Marliane Santos x Liu e Xue (CHN)

8h - Tênis de mesa (WD5) 52kg - Catia Oliveira e Joyce Oliveira x Elshamy e Soliman (EGP)

8h38 - Taekwondo (K44) - Maria Stumpf x adversário a definir

9h - Bocha (BC3) - Mateus Carvalho x Arita Masayuki (JPN)

9h30 - Tênis de mesa (WD20) - Sophia Kelmer e Jennyfer Parinos x Hou e Xiong (CHN)

12h - Bocha (BC4) - André Costa x Yuk Leung (HKG)

12h - Tiro com arco - Reinaldo Ferreira

12h20 - Badminton (SH6) - Vitor Tavares x Charles Noakes (FRA)

12h30 - Goalball masculino - Brasil x França

12h30 - Natação (100m costas S1) - José Ronaldo Silva

12h45 - Tênis de mesa misto (XD7) - Lucas Arabian e Catia Oliveira x Feng e Zhou (CHN)

13h10 - Bocha (BC1) - Andreza Vitória x Ailen Flores (ARG)

13h40 - Badminton (WH1) - Daniele Souza x Sujirat Pookkham (TAI)

14h15 - Tênis de mesa misto (XD17) - Filipe Manara e Danielle Rauen x adversário a definir

14h20 - Bocha (BC4) - Laissa Teixeira x Alexandra Szabo (HUN)

15h30 - Bocha (BC3) - Evani Calado x Ana Costa (POR)

15h30 - Bocha (BC3) - Evelyn Oliveira x Sally Kidson (GBR)

15h45 - Tênis de mesa misto (XD17) - Bruna Alexandre e Paulo Salmin x adversário a definir



Veja também

Sport Sport tem negociação "bem avançada" por Gustavo Maia, do Náutico