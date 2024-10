A- A+

MMA Jungle Fight 132: maior evento de MMA da América Latina chega ao Recife em novembro Primeira edição da luta no Recife será realizada no Geraldão

Maior evento de MMA da América Latina, o Jungle Fight desembarcará no Recife, no dia 16 de novembro, reunindo promessas do esporte e nomes de peso do Nordeste.

A edição histórica do evento, denominada de Jungle Fight 132, acontecerá no Ginásio de Esportes Geraldão, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, a partir das 19h.

Esta é a primeira edição do evento no Recife, que, este ano, contará com atletas da equipe pernambucana EDS Squad.

Dentre os lutadores locais, destacam-se Gustavo Negromonte, Vitor Santos, Willian Mateus, Gilson Nogueira, Ingrid Silva, Flávio Venta, Thiago Carvalho, Cássio Barbosa de Oliveira e Bruno Caetano.

Diego Veiga, líder da EDS Squad e um dos principais técnicos do país, comemora a oportunidade de mostrar a força de seus atletas diante de uma torcida local.

“A vinda do Jungle Fight para Recife é um momento especial para os atletas e para o público. É uma chance de mostrarmos a força e o talento da nossa equipe aqui em casa e de levar a energia do Nordeste para o cenário nacional. Estamos preparados para dar o nosso melhor e fazer bonito diante da nossa torcida, que é uma das mais apaixonadas do Brasil”, frisou Diego.

Os ingressos para o Jungle Fight 132 já estão disponíveis e podem ser adquiridos na plataforma Bilheteria Digital e, presencialmente, nas lojas Esposende dos Shoppings Recife, RioMar e Tacaruna. Os preços custam a partir de R$ 20.

A organização do evento promete uma experiência intensa, destacando o melhor do MMA regional e nacional.

Serviço

Jungle Fight 132 – Edição Recife

Data: 16 de novembro de 2024

Horário: A partir das 19h

Local: Ginásio de Esportes Geraldão, Recife - PE

Ingressos: Disponíveis a partir das 20h do dia 28 de outubro

On-line: Plataforma Bilheteria Digital

Pontos de Venda Físicos: Lojas Esposende dos Shoppings Recife, RioMar e Tacaruna



