River Plate x Atlético-MG: veja horário, escalações e onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores

River Plate e Atlético-MG entram em campo nesta terça-feira (29), às 21h30, no estádio Monumental de Núñez, para decidir quem avança à grande final da Copa Libertadores 2024.

O confronto coloca a rivalidade entre Brasil e Argentina à prova e já tem um favorito. No jogo de ida, na Arena MRV, em Belo Horizonte, o Atlético-MG venceu por 3x0, com dois gols de Deyverson e um de Paulinho, ficando a um passo da decisão.

Com a vantagem, o Galo pode se classificar com um empate ou até mesmo com uma derrota por até dois gols de diferença. Se perder por três gols, a vaga será decidida nos pênaltis.

Histórico

Ao longo da história, Atlético-MG e River Plate se enfrentaram cinco vezes, e o Galo leva vantagem, com cinco vitórias contra apenas uma dos argentinos. Com nomes como Paulinho, Hulk e Deyverson, a expectativa é de que o time de Belo Horizonte volte ao Brasil com a classificação.

Contudo, o Galo não terá vida fácil contra os Millionarios. Com o Monumental lotado, a torcida argentina pode fazer diferença durante os 90 minutos. A expectativa é de que o estádio receba mais de 80 mil torcedores.

Prováveis escalações

River Plate: Armani; Bustos, Pezzella, Díaz e Acuña (Enzo Díaz); Simón, Kranevitter, Fernández e Meza; Colidio e Borja. Técnico: Marcelo Gallardo.

Atlético-MG: Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco (Fausto Vera), Arana e Rubens (Deyverson); Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

Onde assistir River Plate x Atlético-MG?

A partida entre River Plate e Atlético-MG, válida pela semifinal da Copa Libertadores, será transmitida pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

