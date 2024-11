A- A+

MMA Conheça trajetória de casal de lutadores que pretende fazer história no Jungle Fight 132 Pela primeira vez, Ingrid Silva e Gustavo Negromonte vão participar do mesmo evento juntos

Realizada no próximo dia 16, o Jungle Fight 132 será especial para dois lutadores. O casal formado por Ingrid Silva e Gustavo Negromonte fará história ao competir no mesmo evento, trazendo um toque pessoal e único à competição.

A relação dos dois começou ainda em 2019, quando se conheceram na academia Black Tiger. “Já treinava lá e ele começou a treinar, nos aproximamos muito e ficamos amigos”, lembra Ingrid.

Gustavo logo se tornou o parceiro de treinos dela, sendo seu sparring em várias ocasiões, pois faltavam mulheres para as sessões. Depois de várias viagens juntos para competições, a amizade cresceu. Agora, dois anos após o início do relacionamento, eles também compartilham a vida sob o mesmo teto e seguem crescendo lado a lado.

Gustavo Negromonte, atual campeão Peso-Pena do Recife Xtreme Fight (RXF), chega ao Jungle Fight com um cartel impressionante de seis vitórias em seis lutas. Ele enfrentará o mineiro Alan Adler, que também está invicto, com 4 vitórias. Determinado a manter seu recorde, Gustavo falou estar preparado para o embate.

“Essa é uma oportunidade incrível para fortalecer minha trajetória e mostrar o que a EDS Squad e eu temos de melhor. Estou mais preparado do que nunca para manter a invencibilidade e entregar uma luta que o público recifense merece ver.”

Ingrid, que acumula experiência em um cartel de nove lutas, das quais venceu cinco, enfrentará Fernanda Sevalho, de Rondônia. Sua última luta, pelo evento Goiana Vale Tudo, resultou na conquista do título ao vencer Mayara Cangaceira.

"Dessa vez será ainda mais especial porque vou lutar ao lado do Gustavo. É a primeira vez desde que estamos juntos que competiremos na mesma noite, no mesmo evento. Estou confiante, mas dá aquela ansiedade. Ver ele lutar é até mais difícil do que estar lá dentro", admite Ingrid.

O casal vive uma rotina intensa de apoio mútuo, dividindo não apenas o octógono, mas também a disciplina diária de treinos, alimentação e até os desafios em casa.

“A gente se apoia em tudo. Quando um está em camp, o outro também está. Ajudamos um ao outro nos treinos, na alimentação e em tudo que envolve essa vida”, revela Ingrid.

Card Completo

57kg: Luis Henrique Aguiar (PE) x Wagner Reis (MG) - Cinturão

57kg: Thiago Carvalho (PE) x João “The Future” Carvalho (BA)

66kg: Alan Adler (MG) x Gustavo Negromonte (PE)

120kg: Miguel Firmino (PE) x Fábio Aguiar (PE)

52kg: Fernanda Sevalho (RO) x Ingrid Silva (PE)

120kg: Euller "Mamute" (PE) x Michel "Guindaste" Góes (SE)

61kg: Gilson Rebouças Nogueira (PE) x Denes "Deninho 3D" Fontes (SE)

66kg: Wiliam Mateus de Melo Aleixo (PE) x Paulino "Soldado" Júnior (PE)

70kg: Vitor Firmino Santos (PE) x Edglebson Monteiro dos Santos (PE)

84kg: Álvaro Luiz Amorim (PE) x Djalma Morais (SP)

84kg: Claudio Ribeiro da Silva (SP) x Cássio Barbosa de Oliveira (PE)

66kg: Matheus de Oliveira da Silva (RJ) x Caio Henrique Delgado Simões (PE)

66kg: Luis Carlos Dietrich (RO) x Jhonattan Vicente (PE)

70kg: Antônio "Júnior Tarquínio" Alves (SE) x Matheus Evangelista (PE)

70kg: Thiago Almeida (PE) x Flávio Venta (PE)

77kg: Jefferson Cleiton Holanda (RN) x Bruno Caetano (PE)

61kg: Erick Daniel (PE) x Cassio Henrique (PE)

57kg: Denilson Abadie (PE) x Dudu Santos (RN)

Serviço



Evento: Jungle Fight 132

Data: 16 de novembro de 2024

Horário: A partir das 19h

Local: Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), Recife

Transmissão: Ao vivo pelo Canal Combate e SporTV; melhores momentos na TV Globo após o programa Altas Horas.

Os ingressos já estão à venda a partir de R$20 e podem ser adquiridos online. Não perca a chance de acompanhar de perto esse evento que promete aquecer a cena do MMA em Pernambuco!

