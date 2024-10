Jungle Fight desembarca pela primeira vez em Pernambuco

A- A+

O Jungle Fight, considerado o maior evento de MMA da América Latina e o 5º maior do mundo, chegará em Recife no próximo dia 16 de novembro. Ganhando toda a estrutura do Ginásio Geraldão, o evento terá como destaque da noite o pernambucano Luís Aguiar, que enfrentará o mineiro e atual campeão peso-mosca (57kg) Wagner Reis.

Uma das apostas mais fortes do estado de Pernambuco, Luis Aguiar tem se destacado em eventos regionais e nacionais, com apresentações que evidenciam seu potencial no MMA. Já do outro lado do ringue está Wagner Reis, mineiro e atual campeão peso-mosca do Jungle Fight, dono de um cartel com seis vitórias.

Pelo cartel dos dois, a expectativa é de um duelo de estilos. Das cinco vitórias em seis lutas de Aguiar, cinco foram por finalização, o que dá um percentual de mais de 80% de aproveitamento no solo. Do outro lado, o campeão é um perigosíssimo nocauteador, que muitas vezes precisa de apenas um golpe para definir. Reflexo disso é que de suas oito vitórias em 11 lutas, seis foram por nocaute, o que dá mais de 70% de triunfos nesta via.

O evento terá transmissão ao vivo do Sportv e do canal Combate, às 19h, no horário de Brasília, e da TV Globo, logo após o programa "Altas Horas".

Os ingressos para o evento já estão à venda on-line no site da Bilheteria Digital. Para garantir 50% de desconto, adicione o código JF132 na hora da compra. Também é possível comprar presencialmente nos quiosques das Lojas Esposende dos Shoppings RioMar e Tacaruna.

Com três setores disponíveis, o público pode escolher entre arquibancadas superior e inferior, que custam a partir de R$ 20 e R$ 40 (meia entrada), respectivamente, e o setor VIP, localizado ao redor do octógono, com entradas a partir de R$ 70 (meia entrada). Outras lutas serão anunciadas em breve.

Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail celebrou a possibilidade de promover o Brasileirão do MMA pela primeira vez na capital pernambucana.

"O Jungle Fight está chegando em Pernambuco para massificar o esporte. Pernambuco sempre foi muito forte no MMA, mas nunca teve uma visibilidade como terá agora. E essa visibilidade vai lotar as academias, vai realmente movimentar todo o mercado marcial em Pernambuco e região", destacou Wallid.

"As academias vão lotar porque os lutadores sabem que agora terão oportunidade. Vamos fazer um circuito do Jungle Fight em Pernambuco. Agradeço muito ao prefeito João Campos e ao deputado federal Felipe Carreras, que realmente apoiam o esporte como uma grande ferramenta de inclusão social", concluiu.

Serviço

Jungle Fight

Quando: 16 de novembro, às 19h

Onde: Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães - Geraldão

Ingressos:

Aquirbancada Superior - R$ 20 (meia entrada), R$ 30 (inteira social + 1kg de alimento) e R$ 40 (inteira)

Arquibancada Inferior - R$ 40 (meia entrada), R$ 50 (inteira social + 1kg de alimento) e R$ 80 (inteira)

VIP - R$ 70 (meia entrada), R$ 80 (inteira social + 1kg de alimento) e R$ 140 (inteira)

