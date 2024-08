Kimi Antonelli: Mercedes escolhe prodígio italiano para substituir multicampeão Hamilton

A- A+

O jovem prodígio italiano Andrea Kimi Antonelli, que acaba de completar 18 anos, foi o escolhido pela Mercedes para substituir a saída de Lewis Hamilton para a Ferrari, em 2025.

O anúncio foi feito neste sábado pela fabricante alemã pouco antes do Grande Prêmio de Itália. Antonelli se juntará ao britânico George Russell a partir da próxima temporada.

“Nossa dupla de pilotos em 2025 combinará experiência, talento, juventude e velocidade”, destacou o capitão da Mercedes, Toto Wolff, no comunicado da equipe.

Antonelli mostrou potencial nas temporadas anteriores nas categorias de treinamento de pilotos. Em 2022, ele venceu os campeonatos italiano e alemão de Fórmula 4 e em 2023 venceu os campeonatos de Fórmula Regional do Oriente Médio e da Europa.

Neste mesmo ano, pulou a etapa da Fórmula 3 para entrar diretamente no Campeonato Mundial de Fórmula 2, feito raríssimo. Depois de um início de temporada difícil, no início de julho conseguiu a sua primeira vitória na corrida em Silverstone, antes de vencer a corrida principal em Budapeste duas semanas depois.

Natural de Bologna, Antonelli ocupa atualmente a 7ª colocação do Mundial de Fórmula 2 faltando quatro rodadas para o fim do campeonato.

“Chegar à Fórmula 1 é um sonho que me motiva desde criança. Ainda tenho muitas coisas para aprender, mas me sinto preparado para aproveitar esta oportunidade”, declarou o italiano, que ingressou no programa de formação de jovens pilotos da Mercedes em 2019, quando tinha apenas 12 anos.

O anúncio ocorre um dia após a infeliz estreia de Antonelli na F1. Na sexta-feira, ele participou do primeiro treino livre em Monza ao volante do carro de Russell e, quando mal estava na pista, há 10 minutos, bateu em alta velocidade em uma parede de pneus após perder o controle de seu carro. O piloto conseguiu sair do carro sozinho e não sofreu ferimentos.

