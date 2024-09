A- A+

FUTEBOL Libertadores x Brasileirão: quem deve poupar, quem deve ir com força máxima Divididos entre duas competições, clubes brasileiros terão dilema para encarar jogos do fim de semana no Brasileirão

O final de semana do Brasileirão reserva grandes duelos, mas que serão esvaziados por conta das quartas de final da Copa Libertadores. Fluminense, Botafogo, Atlético-MG, São Paulo e Flamengo terão que lidar com o dilema entre mandar força máxima em seus jogos da competição nacional e poupar suas principais estrelas para não correr riscos de perder seus jogadores para o mata-mata continental.

O caso mais complexo fica por conta de Fluminense e Botafogo, que farão o 'Clássico Vovô' no Maracanã, em momento do campeonato em que não podem deixar pontos pelo caminho por conta das suas situções na competição. O tricolor segue na briga contra o rebaixamento, enquanto o alvinegro é o líder do campeonato e não quer abrir margem para o vice-líder Palmeiras encostar.





Veja como cada clube brasileiro na Libertadores deve encarar o final de semana de Brasileirão:

Fluminense

Sem tempo a perder entre Brasileirão e Libertadores, o Fluminense vai com força máxima para o clássico diante do Botafogo neste sábado. O tricolor segue na briga contra o rebaixamento e não pode desperdiçar chances de pontuar para se distanciar do Z4.

O técnico Mano Menezes classificou a atitude de ter que utilizar força máxima entre uma eliminatória importante de Libertadores como uma "situação de emergência", em que o time terá que ser usado com o melhor que estiver à disposição.

- Temos emergências para resolver e a gente não pode relaxar em nenhum jogo. É um clássico contra o Botafogo, é o líder do campeonato, uma equipe muito forte fisicamente. Vamos colocar o que tem de melhor, mas sempre obedecendo a parte física dos jogadores. A gente fazendo isso é um primeiro passo para enfrentar o Botafogo em questão de competitividade. Tentar voltar a vencer no Brasileiro, chegar aos 30 pontos e não deixar tudo para depois - disse Mano.

Botafogo

Do outro lado do 'Clássico Vovô', a tendência é que o Botafogo também entre em campo com força máxima. Líder do Campeonato Brasileiro, o alvinegro segue vivo nas duas principais competições que disputa na temporada, e não pode nem cogitar tropeçar no Brasileirão, já que o Palmeiras segue na perseguição a três pontos de distância.

Artur Jorge tende a utilizar força máxima em todas as partidas desta sequência até a parada para a Data Fifa, na primeira quinzena de outubro, onde a comissão técnica e a diretoria entendem que será o período onde poderá descansar os jogadores para o 'sprint final' da temporada.

Atlético-MG

Ao contrário do Fluminense - adversário das quartas de final da Libertadores - o Atlético-MG deve dar um pouco de descanso aos seus principais jogadores nesta rodada de fim de semana diante do Red Bull Bragantino, na Arena MRV.

Gabriel Milito tende a preservar boa parte dos titulares e mandar ao jogo uma equipe alternativa. De olho na Libertadores, nomes como Mariano, Lyanco, Rubens, Igor Gomes e Deyverson devem ser titulares, enquanto Arana, Junior Alonso, Bernard e Hulk devem ficar no banco de reservas para atuar poucos minutos de partida.

São Paulo

Assim como Atlético-MG, o São Paulo também deverá adotar a estratégia de mandar um time alternativo para a rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro, contra o Internacional. Na rodada passada, Zubeldía mandou uma equipe reserva para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão e a estratégia deu certo, visto que o São Paulo venceu o time mineiro por 1 a 0.

De olho no jogo diante do Botafogo no meio de semana pela Libertadores, o São Paulo deve descansar seus principais titulares. Na ida, o tricolor paulista empatou sem gols com o alvinegro e vai decidir o confronto diante de seu torcedore na quarta-feira, no MorumBIS.

Flamengo

Depois de ter sido derrotado no jogo de ida no Maracanã pelo Peñarol, o Flamengo vai ter que correr atrás do resultado no Uruguai, no jogo de volta da próxima quinta-feira. Por conta disso, o rubro-negro vai poupar boa parte dos jogadores da viagem para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, no domingo, às 18h30.

Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick Pulgar, Léo Ortiz, De la Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique ficarão no Rio de Janeiro para treinamentos específicos no final de semana de olho no jogo da Libertadores.

