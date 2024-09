Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

A- A+

No meio da decisão das quartas de final da Libertadores, Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento, e Botafogo, líder do Brasileirão, se enfrentam no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. O jogo Fluminense x Botafogo, válido pela 27ª rodada, será transmitido ao vivo na TV fechada pelo Premiere.

Onde assistir ao jogo Fluminense x Botafogo ao vivo

O jogo entre Fluminense e Botafogo será transmitido pelo Premiere, às 18h30 deste sábado, 21.

Horário do jogo Fluminense x Botafogo

O Fluminense é mandante nesta rodada e recebe o Botafogo no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, para partida às 18h30. O jogo, da 27ª rodada do Brasileirão, também pode ser acompanhado online pelo Globoplay.





Escalação do Fluminense

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Antônio Carlos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Ganso; Arias, Serna, Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

Escalação do Botafogo

Provável escalação do Botafogo: John; Mateo Ponte (Vitinho), Adryelson (Bastos), Barboza e Marçal (Alex Telles); Gregore e Tchê Tchê; Luiz Henrique (Matheus Martins), Savarino e Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Arbitragem de Fluminense x Botafogo

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Árbitro assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO)

Árbitro assistente 2: Guilherme Dias Camilo (MG)

Quatro árbitro: Jefferson Ferreira De Moraes (GO)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Próximos jogos de Fluminense e Botafogo

Na próxima rodada, o Fluminense encarará o Atlético-GO, no domingo, às 16h (de Brasília), no Antônio Accioly. Já o Botafogo joga contra o Grêmio, no sábado (28/09), às 21h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha.

