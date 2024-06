Liga das Nações: Brasil encara invicta Eslovênia; confira onde assistir

A Liga das Nações de Vôlei segue a todo vapor. Nesta sexta-feira (07), a partir das 3h30, o Brasil tem um grande desafio diante da invicta Eslovênia, em Fukuoka, no Japão. A partida conta com transmissão da Sportv 2.

Utilizando a competição como um período de teste para os Jogos Olímpicos, Bernardinho pretende rodar o elenco, mesmo sabendo que a equipe europeia deve render dificuldades no confronto.

"Temos que rodar o time, então vamos fazer mudanças de novo. A partir de agora, já começamos a pensar na Eslovênia. É um time que está invicto, vem jogando muito bem e vai se classificar para os Jogos Olímpicos", disse o treinador.

Nessa segunda etapa da Liga das Nações, o Brasil ainda não perdeu. Estreia com vitória diante da Alemanha por 3 sets a 0, sem grandes dificuldades. Já na rodada seguinte, contra o Irã, a Seleção teve um bom início, mas oscilou durante o segundo set e teve que se recuperar nas parciais seguintes, fechando em 3 sets a 1.

Adversário do Brasil nessa próxima madrugada de Liga das Nações, a Eslovênia não vem dando chance alguma aos adversários na etapa de Fukuoka. Em resumo. os eslovênos venceram os dois jogos por 3 sets a 0.

