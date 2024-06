A- A+

ESPORTES Lucas Paquetá: CPI da Manipulação de Jogos vota convite para jogador prestar depoimento Lucas Paquetá, do West Ham, foi acusado pela Federação Inglesa de receber cartões amarelo de propósito; ele nega as acusações

A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas irá votar nesta terça-feira um requerimento para convidar o jogador Lucas Paquetá a depor ao colegiado do Senado.



O meia da Seleção Brasileira e do time inglês West Ham está sendo investigado pela Federação Inglesa por ter supostamente recebido cartão amarelo com o intuito de favorecer apostadores.





Os autores dos requerimentos são os senadores Jorge Kajuru (PS-GO), que é relator da CPI, e Eduardo Girão (Novo-CE). Os parlamentares citam a "formalização" da acusação feita pela Federação Inglesa na semana passada como motivo para pedir a reunião com o jogador.

"O atleta foi formalmente acusado pela Federação Inglesa por má conduta em quatro jogos — entre novembro de 2022 e agosto de 2023 — que repercutiram no mercado de apostas, tendo em vista que nessas partidas ele foi punido com cartão amarelo em cada uma delas", diz Kajuru no ofício.

Segundo o relator, há "vínculos" entre o jogador e apostadores brasileiros e é preciso esclarecer se há intermediários que "possam estar atuando também em partidas de futebol do Brasil" — o que é investigado pela CPI.

Ex-atleta do Flamengo, Lucas Paquetá sempre se disse inocente e nega ter cometido quaisquer irregularidades.

