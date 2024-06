Paquetá: banido por uma década em caso semelhante, jogador inglês pede punição severa a brasileira

A- A+

Engana-se quem pensa que o caso envolvendo o brasileiro Lucas Paquetá é raridade no futebol inglês. Outros jogadores já se envolveram em casos parecidos, como, por exemplo, o atacante Ivan Toney, do Brentford, e Sandro Tonali, do Newcastle, que também foram punidos por violarem regras de apostas no futebol inglês. No entanto, existe um caso ainda mais semelhante, onde o jogador recebeu uma punição de 10 anos.

Em novembro de 2021, Kynan Isaac, à epoca lateral-esquerdo do Stratford Town, um time que joga fora do sistema de divisões do futebol inglês forçou um cartão amarelo durante um jogo da primeira fase da Copa da Inglaterra, a FA Cup, contra o Shrewsbury Town.

A casa de apostas inglesa "SkyBet" revelou ao departamento da Federação Inglesa de Futebol (FA) dados que comprovavam 19 apostas feitas em um jogador de Stratford a ser advertido na partida, sendo 14 delas relativas a Isaac, e a FA considerou o jogador culpado por supostamente fazer parte de um esquema de apostas com amigos, e lhe deu um banimento de 10 anos.

O lateral também foi banido por mais 18 meses por ser considerado culpado de fazer ou permitir quase 350 apostas em jogos durante um período de cinco anos, entre agosto de 2016 e novembro de 2021.

Em entrevista ao jornal inglês "The Sun", Isaac afirmou que se ele levou uma punição de 10 anos por conta de um cartão amarelo, o brasileiro Lucas Paquetá merece receber um banimento ainda maior do que o seu, já que o meia supostamente teria forçado cartões em mais de uma oportunidade.

- Será muito interessante ver o que eles farão com ele, não faz sentido eu ficar sentado aqui e deixar todo mundo escapar impune. É matemática básica: se eu peguei dez anos por fazer isso uma vez, pela mesma regra, ele deveria pegar 40 anos por fazer isso quatro vezes. Mal posso esperar para ver o que eles vão dar a ele – será algo patético, cerca de um ou dois anos, porque ele tem dinheiro e um advogado caro. Se isso acontecer, eles não poderão me ignorar e ignorar a proibição que me deram - disse Isaac.

O jogador, que atualmente tem 31 anos de idade, relembrou ao jornal inglês como foi receber a punição da Federação Inglesa, que levou o caso à polícia logo assim que deu o veredito do banimento.

- A polícia veio até minha casa e me disse que havia um mandado de prisão contra X, Y e Z. Eu estava com meus filhos, então perguntei se poderia me entregar em um determinado horário. Fui lá no dia seguinte, por volta do meio-dia, com meu advogado e a polícia nem levou isso em consideração. Fui banido por dez anos. Será interessante se fizerem o mesmo com o Paquetá, eles (FA) vão fazer a polícia bater na porta dele? Se não, por que não? Por que ele deveria ser tratado de forma diferente de mim? Além disso, embora eu não saiba os detalhes exatos sobre as apostas de que estamos falando, certamente serão na casa dos milhares. Comigo foram centavos - indagou.

Isaac também desabafou sobre os outros casos do futebol inglês em que jogadores foram pegos com envolvimento com apostas, principalmente o de Ivan Toney, atacante do Brentford, que alegou problemas de saúde mental e teve sua pena considerada branda. Toney, inclusive, foi convocado pela seleção inglesa e vai disputar a Eurocopa a partir deste mês de junho.

- Foi mentalmente horrível para mim. O jogador de futebol fora do sistema de ligas é suspenso por dez anos e então você vê um grande astro como Ivan Toney - que estava ganhando milhares de libras - sendo autorizado a jogar quando foi acusado, e foi convocado para a Inglaterra.

zA suspensão foi de apenas seis meses, porque incluía o período de entre as temporadas. E ele estará na Euro. A FA literalmente me impediu de jogar qualquer futebol, até mesmo o futebol de sete ou na várzea. Ninguém se preocupou com minha saúde mental depois de receber uma proibição tão grande. Fiquei deprimido e isso me atingiu muito, mas ninguém da PFA (Associação de jogadores profissionais) ou da FA entrou em contato para saber como eu estava - finalizou.

Kynan Isaac, hoje com 31 anos, caso não tenha sua pena reduzida nos tribunais, só poderá a voltar jogar futebol em abril de 2034, quando terá 41 anos de idade.

Veja também

Kings World Cup Furia x G3x: onde assistir duelo brasileiro pelas quartas da Kings World Cup