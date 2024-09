Manchester City x Arsenal: Arteta garante time preparado para vencer fora de casa

A- A+

Três jogos importantes em sequência como visitante e o terceiro deles é justamente diante do Manchester City, neste domingo (22), pelo Campeonato Inglês.

Ciente da dificuldade imposta pelo calendário, Mikel Arteta, técnico do Arsenal, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (20) para falar do desafio de encarar o atual líder da competição.



Rivais nos últimos anos, a equipe de Londres sabe bem das qualidades do atual tetracampeão nacional. Na conversa com os jornalistas, ele comentou sobre a preparação de seus jogadores.



"Estamos nos preparando para isso desde a pré-temporada. Recebemos o calendário e sabemos que é raro jogar três partidas importantes fora de casa em seis dias. Mas nos preparamos para isso física, mental e taticamente", afirmou.



A sequência de jogos fora teve início com um triunfo sobre o Tottenham, por 1 a 0, no último domingo, em confronto válido pela quarta rodada do Inglês.

Depois disso, o Arsenal viajou até Bérgamo em compromisso pela Liga dos Campeões. Diante da Atalanta, os ingleses ficaram no empate sem gols na última quinta-feira.



Para o clássico com o Manchester City, Arteta se reuniu com a sua comissão técnica para saber como está o elenco.

"Estamos nos certificando de que todos estejam prontos porque vamos precisar deles. Temos que nos adaptar a essa situação, descansar, e finalizar a preparação da melhor maneira", declarou.



Na próxima rodada do campeonato local, o Arsenal, enfim, volta a jogar diante de sua torcida. No dia 28 deste mês (sábado), a equipe inglesa recebe o Leicester pela sexta rodada, no Arsenal Stadium.



Apenas dois pontos separam as duas equipes na classificação do Inglês. O City venceu seus quatro compromissos e aparece como líder isolado. Com dez pontos, o Arsenal tem três vitórias e um empate e ostenta a segunda colocação.

