Luto Mundial de ciclismo: ciclista suíça de 18 anos morre após sofrer queda grave durante competição Muriel Furrer caiu no Campeonato Mundial Júnior em Zurique, na Suíça

A ciclista suíça de 18 anos, Muriel Furrer, que sofreu uma grave queda na quinta-feira (26) durante o Campeonato Mundial Júnior em Zurique, morreu nesta sexta-feira (27).

O anúncio foi feito pela União Ciclística Internacional.

"É com profunda tristeza que a União Ciclística Internacional (UCI) e o Comitê Organizador do Campeonato Mundial (...) de Zurique (Suíça) receberam hoje a trágica notícia do falecimento da jovem ciclista suíça Muriel Furrer", afirmou a entidade em um comunicado.

Muriel foi vítima de queda durante prova disputada com o piso molhado, devido à chuva. A britânica Cat Ferguson venceu a corrida e sagrou-se campeã do mundo.

