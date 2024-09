A- A+

FÓRMULA 1 Norris vence GP de Singapura à frente de Verstappen Oscar Piastri completou o pódio com o terceiro lugar

O piloto britânico da McLaren, Lando Norris, venceu neste domingo (22) o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 e deixou ainda mais acirrada a luta pelo título da categoria mais importante do automobilismo, com o atual líder do Mundial de pilotos, Max Verstappen (Red Bull), em segundo lugar.

Sob um calor sufocante no circuito urbano de Marina Bay, Norris foi muito superior a todos os seus adversários, abrindo uma vantagem sobre Verstappen de mais de 20 segundos.

O segundo piloto da McLaren, o jovem australiano Oscar Piastri, completou o pódio



