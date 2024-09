A- A+

Fórmula 1 Fórmula 1 confirma que vai manter testes da pré-temporada no Bahrein em 2025 As atividades que antecedem o início do campeonato serão realizadas entre os dias 26 e 28 de fevereiro.

A direção da Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou nesta segunda-feira (16) que os testes da pré-temporada do próximo ano serão realizados no Bahrein, como vem acontecendo nos últimos anos.

Em 2025, as atividades que antecedem o início do campeonato serão realizadas entre os dias 26 e 28 de fevereiro.





O Circuito Internacional do Bahrein, localizado na capital Manama, vai receber testes da pré-temporada pela sétima vez na história da F-1. A primeira foi em 2009. O traçado costuma agradar às equipes por ter variações que ajudam na avaliação do potencial dos carros, visando a disputa da temporada.



O autódromo conta com uma mistura de curvas de alta e baixa velocidade e duas longas retas, oferecendo aos times condições variadas para medir o desempenho de cada piloto e cada novidade em seus monopostos. Além disso, as condições climáticas do Bahrein costumam favorecer testes sem contratempos.



Na temporada 2025, o GP do Bahrein será o quarto do campeonato, entre os dias 11 e 13 de abril, quase dois meses após os testes.

Neste ano, o Bahrein abriu a competição, aproveitando a facilidade logística de ter recebido os testes da pré-temporada. No ano que vem, a situação será diferente, com a Austrália voltando a abrir o campeonato (14 a 16 de março).



O Bahrein estreou no calendário da F-1 em 2004, se tornando o primeiro país do Oriente Médio a sediar uma corrida da categoria Neste ano, o GP completou 20 anos.

Neste período, o traçado de 5,4 quilômetros contou com nove vencedores diferentes, de cinco equipes, incluindo Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen e Charles Leclerc.

