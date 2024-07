A- A+

PARIS 2024 Olimpíadas: Abner Teixeira perde e está eliminado no boxe Brasileiro foi derrotado pelo equatoriano Gerlon Congo na categoria peso-super-pesado (acima de 92kg)

Nem só de vitórias foi o dia brasileiro no boxe. Após o triunfo de Bia Ferreira, o país viu a queda precoce de Abner Teixeira. O medalhista de bronze em Tóquio 2021 foi derrotado na estreia para o equatoriano Gerlon Congo, por decisão dividida (3-2), nesta segunda (29), na categoria peso super-pesado.

Abner começou na desvantagem, perdendo o primeiro assalto por 4-1. No segundo, reagiu e venceu por 3-2. No round decisivo, três juízes deram vitória ao brasileiro, mas Congo saiu vencedor no somatório em três dos cinco cartões de pontuação.

