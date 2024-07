Olimpíadas: Bia Ferreira vence e avança às quartas do boxe

A- A+

Beatriz Ferreira fez valer o favoritismo e estreou com vitória nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A brasileira superou Jajaira Gonzalez, dos Estados Unidos, por decisão unânime na categoria peso-leve (até 60kg).





Na caminhada rumo ao ouro olímpico, Bia ainda pode ter mais três lutas. Porém, se ganhar a próxima, contra a holandesa Chelsey Heijnen, nas quartas de final, a atleta já vai garantir o bronze - não há disputas de terceiro lugar no boxe.

“Nada melhor do que começar com vitória para incentivar a galeria que quer medalha. A primeira luta sempre é mais estranha. Você ainda não entrou no calor, na competição. É algo que requer mais atenção”, citou Bia, antes de falar do carinho da torcida em Paris.

“É uma responsabilidade. Os Jogos Olímpicos são um sonho e estou representando uma nação. Tenho de dar meu melhor sempre”, completou a medalhista de prata nos Jogos de Tóquio 2021.

Revanche

Bia também não escondeu a vontade de ter uma revanche contra a irlandesa Kellie Harrington, algoz na disputa pelo ouro nos Jogos de Tóquio.



“Eu quero mais uma final. Vim para brigar pelo ouro. Sei que a gente pode se encontrar. Podemos ter essa revanche. Espero por isso há três anos”, contou.

