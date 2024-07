Olimpíadas: confira os medalhistas brasileiros que estarão fora de Paris

A- A+

O Brasil vai para as Olimpíadas de Paris desfalcado de algumas duas suas grandes estrelas. Entre lesões, punições e não classificações, o Time Brasil não terá a presença: do velocista da natação, Bruno Fratus; o surfista Italo Ferreira; o ginasta Arthur Zanetti e Thiago Braz, atleta do salto com vara.

Fratus

Medalhista de bronze nos 50 metros livre em Tóquio 2021 e um dos grandes nomes da natação brasileira nos últimos anos, Bruno Fratus anunciou no último mês de abril que não disputaria a edição dos Jogos em Paris.

Depois da conquista da tão sonhada medalha olímpica, Bruno teve um início de ciclo olímpico conturbado. Durante o período de um anos e meio, o velocista teve que passar por quatro cirurgias, três no ombro direito e uma no joelho esquerdo, fato que lhe obrigou a desistir da disputa não só por questões físicas, como psicológicas também.

É BROOOOOOOOONZE



É de Bruno Fratus, nos 50m livre!



Enfim saiu a medalha tão desejada!



É tua, Fratus!



Gaspar Nóbrega/COB pic.twitter.com/dMQuvfXZHy — Time Brasil (@timebrasil) August 1, 2021

"Tudo isso impossibilitou uma preparação que me colocasse em uma posição competitiva em Paris, a menos de 100 dias. Por mais difícil que seja, eu optei por não competir a seletiva olímpica semana que vem e consequentemente não estarei em Paris”, informou Bruno há três meses.

"Eu tentei manipular e modular a situação a meu favor, mas a cabeça começa a ficar cansada também daquela resiliência velha de sempre", declarou ao podcast Café da Manhã, da Folha de São Paulo.

Italo

Primeiro campeão olímpico na disputa do surfe em 2021, Italo Ferreira não terá a oportunidade de defender seu título neste ano. De acordo com o sistema de classificação, Filipe Toledo (campeão) e João Chianca (quarto colocado) asseguraram vagas nominais pela WSL de 2023.

A terceira vaga preenchida, por sua vez, foi obtida na disputa do ISA Games 2024, em Porto Rico, em março passado. O título foi conquistado por Gabriel Medina, tricampeão do circuito mundial de surfe.

ITALO FERREIRA É O CAMPEÃO! ‍



E a festa tá linda em Saquarema!



WSL #TimeBrasil pic.twitter.com/uuL0xj9xxq — Time Brasil (@timebrasil) June 28, 2024

Apesar da não participação nos Jogos Olímpicos, Italo conseguiu recuperar o bom rendimento. No fim de maio venceu a etapa de Teahupoo, mesmo local da disputa das Olimpíadas, e em junho conquistou a etapa de Saquarema, entrando para o top-5 e sendo o único brasileiro no próximo WSL Finals.

Zanetti

Campeão na prova individual nas argolas em 2012 e vice em 2016, o ginasta Arthur Zanetti está fora dos Jogos Olímpicos de Paris por lesão. No último mês de maio, o campeão olímpico teve que ser submetido por cirurgia no braço esquerdo, após sofrer um rompimento no tendão do bíceps distal.

O QUE DIZER DESSE TRIO?



Três grandes nomes na história da Ginástica Brasileira se encontrando na tela do canal do Time Brasil no YouTube.



Que momento incrível!



Obrigado por tudo, Arthur Zanetti, Daiane dos Santos e Daniele Hypólito! #TimeBrasil pic.twitter.com/R6qkBYdEoq — Time Brasil (@timebrasil) June 23, 2024

Os últimos anos foram repletos de lesões para o atleta. Em 2023, Zanetti ficou de fora do Mundial de Ginástica Artística e do Pan-Americano por dores no ombro. No geral, Zanetti coleciona cinco operações, sendo que três nos últimos três anos.

Braz

Uma das grandes surpresas em 2016, Thiago Braz conquistou a medalha de ouro no salto com vara na edição do Rio de Janeiro. Em Tóquio 2021, o atleta se manteve no pódio e conquistou a medalha de bronze.

Em 2023, Thiago foi suspenso das competições, após testar positivo para a substância ostarina, droga utilizada para o aumento de massa muscular. O atleta ficou impedido de treinar e competir por cerca de um ano.



Às vésperas do Troféu Brasil de Atletismo, no último mês de junho, em São Paulo, Thiago conseguiu efeito suspensivo junto ao CAS (Corte Arbitral do Esporte) e pôde tentar o índice. Mas o atleta não conseguiu chegar aos 5,82 metros e não obteve a classificação.



