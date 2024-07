Olimpíadas: confira três estrelas olímpicas que não estarão nos Jogos de Paris

As Olimpíadas de Paris não poderá contar com algumas das maiores estrelas dos esportes. Já medalhistas olímpicas, a venezuelana Yulimar Rojas, do salto triplo e a astro do futebol dos Estados Unidos, Alex Morgan são ausências certas. Número três do ranking do tênis, Aryna Sabalenka, de Belarus, também não estará presente.

Principal nome olímpico da Venezuela, a dona de duas medalhas olímpicas - prata em 2016 e ouro em 2021-, recordista mundial e sete vezes campeã mundial, Yulimar Rojas está fora por conta de uma lesão séria no Tendão de Aquiles.

A contusão aconteceu em uma série de treinamentos da atleta em Barcelona. Yulimar já não tinha participado dos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023 e ao Mundial de Pista Coberta de Glasgow 2024, estabelecendo o foco todo na preparação.

"Com muita dor e tristeza, quero contar que enquanto treinava, ao cair de um salto, senti uma dor intensa que foi diagnosticada como uma lesão no tendão de Aquiles esquerdo", anunciou Yulimar Rojas nas suas redes sociais.

"Estou muito emocionalmente afetada por não poder representá-los. O desejo de defender o meu título Olímpico me entusiasmava enormemente, mas hoje tenho que parar, entender isso, recuperar-me e voltar com muita força para continuar voando juntos", concluiu.

Considerada como uma das melhores jogadoras de futebol de todos os tempos, Alex Morgan não terá a chance de adicionar mais uma medalha olímpica para sua coleção. A atacante participou da conquista do ouro em 2012 e do bronze em 2021.

Pela seleção norte-americana, a jogadora ainda conquistou os títulos de Copa do Mundo em 2015 e 2019.

Morgan não foi escolhida para integrar o elenco de 18 jogadoras da treinadora Emma Hayes. Diante da não convocação, Alex se disse desapontada com a situação. "Estou decepcionada por não poder ter a oportunidade de representar meu país nas Olimpíadas. Este será sempre um torneio que está no meu coração e tenho imenso orgulho sempre que visto este escudo", declarou nas redes sociais.

