futebol Oscar ainda sonha com seleção e se vê atuando por pelo menos quatro anos Meia de 33 anos foi anunciado como reforço do São Paulo na véspera de Natal

Depois de 12 anos entre Inglaterra e a China, onde virou ídolo, o meia Oscar está de volta ao futebol brasileiro. Anunciado como reforço do São Paulo na véspera de Natal, o meia de 33 anos chega mais experiente e com características de jogo mudadas. Em entrevista ao Globo pouco antes de deixar a China, o meia revelou ainda sonha com uma volta à seleção brasileira e se vê jogando por mais três ou quatro anos, pelo menos.

Oscar terá que se readaptar a um ritmo bem mais competitivo do que o vivido nos últimos anos. Bem fisicamente, tendo sido o atleta de seu time que mais jogou em 2024, ele se diz preparado. A transferência do Chelsea para o Shanghai fez com que ele assumisse maior protagonismo. Embora disputasse pelo clube inglês “o melhor campeonato do mundo”, Oscar conta que na China foi mais exigido, pois era a principal estrela de sua equipe. A marcação sobre ele era sempre individual — e muitas vezes dobrada.

— Amadureci, melhorei. Na Premier League, fazia o box to box, marcava, era correria. Hoje, sou mais o cara que pensa o jogo, que dá o último passe — analisa.

Quando o assunto é seleção, Oscar costuma ser lembrado como o autor do único gol brasileiro no trágico 7 a 1 da Alemanha na Copa de 2014. “Inexplicável”, resume ele ao falar da derrota. Se não chega a ser um consolo ter marcado o “gol de honra”, ao menos ele mostra, na visão de Oscar, que o time não desistiu até o fim. Embora reconheça que o período longe do Brasil e a idade pesem, o meio-campista considera que ainda pode ser útil para a seleção brasileira. Da China, ele mantinha contato com Dorival Júnior, a quem considera “um amigo”. Do jeito que joga, Oscar acha que pode brigar por um lugar no time pelo qual não atua desde 2015.

— Minha qualidade é um pouquinho diferente, não tem muitas opções no Brasil — avalia o novo reforço do São Paulo, que não pensa em parar. — Na minha cabeça, ainda tenho uns três, quatro anos para jogar.

