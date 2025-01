Palmeiras oferece R$ 170 milhões ao Barcelona por Vitor Roque, diz jornal espanhol

A- A+

Buscando investir pesado no elenco para esta temporada, o Palmeiras tem Vitor Roque no radar e, inclusive, já fez uma oferta ao Barcelona.



Segundo o jornal espanhol Sport, o time paulista ofereceu 27 milhões de euros (cerca de R$ 170 milhões, na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do atacante brasileiro.

O Barcelona, por sua vez, recusou a investida do Palmeiras pelo jogador de 19 anos, que atualmente está emprestado ao Bétis, da Espanha.



Contudo, ainda conforme o portal espanhol, o time alviverde não desistiu de Vitor Roque e pretende fazer uma nova investida até o final deste mês, quando fecha a janela de transferência.

Caso não consiga chegar a um acordo com o Barcelona neste momento, o Palmeiras está disposto a ir atrás de Vitor Roque na janela de transferências para o Mundial de Clubes da FIFA de 2025.

Vitor Roque chegou ao Barcelona no final de 2023, se apresentando ao clube no dia 27 de dezembro e desde então, o atacante não recebeu tantas oportunidades.



O técnico Hansi Flick, inclusive, deixou de incluir o brasileiro entre os 22 relacionados para a estreia na La Liga e o brasileiro foi emprestado para o Real Betis.

Além das chegadas de Facundo Torres e Paulinho e a negociação em andamento por Andreas Pereira, o Palmeiras continua em busca de um centroavante no mercado. A posição está entre as prioridades da diretoria e da comissão técnica, e atualmente conta apenas com Flaco López e o jovem Thalys, da base.

