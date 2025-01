A- A+

TÊNIS Djokovic, Zverev, Sabalenka, Swiatek: veja confrontos de semifinal do Australian Open Números 1 e 2 do mundo seguem vivos nas chaves masculina e feminina do primeiro Grand Slam da temporada

Com a resolução das quartas de final na manhã desta quarta-feira (22), os duelos das semis do Australian Open estão definidos.



Tanto no masculo quanto no feminino, os números 1 e 2 do mundo seguem vivos no primeiro Grand Slam da temporada.

Na chave masculina, o confronto entre o sérvio Novak Djokovic e o alemão Alexander Zverev, vice-líder do ranking, é o mais aguardado pelos fãs de tênis.



Enquanto na feminina, a bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1, e a espanhola Paula Badosa prometem mais um jogaço no torneio australiano.

Veja as semifinais do Australian Open 2025

Masculino

Jannik Sinner-ITA x Ben Shelton-EUA

Alexander Zverev-ALE x Novak Djokovic-SER

Feminino

Aryna Sabalenka-BIE x Paula Badosa-ESP

Iga Swiatek-POL x Madison Keys-EUA

