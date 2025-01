A- A+

Torneio Beach Tennis: 3ª edição do Mormaii Open do Paiva tem início nesta quarta-feira (22); veja detalhes O evento será realizado nas areias do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR)

A 3ª edição do Mormaii Open do Paiva, o maior evento de Beach Tennis do Verão 2025, tem início a partir desta quarta-feira (22). O torneio segue até o dia 26 deste mês nas areais do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR).

O evento reúne aproximadamente mil atletas, entre amadores e profissionais, de 15 estados brasileiros. O torneio também conta com representantes de outros países como Alemanha, Portugal e Paraguai.

Realizado pela Seven Beach Club em parceria com a Mormaii e o Paiva, o torneio contará com a estrutura do Empório, com 15 quadras, estacionamento e área de bares e restaurantes.

“É um momento que busca promover diversão, saúde e bem-estar, valores únicos que o Beach Tennis e os esportes de areia conseguem proporcionar”, comenta o diretor do evento, Cleber Guruba.

As partidas vão acontecer diariamente e o público terá entrada gratuita para acompanhar. “Estarmos em um torneio como esse é reforçar a importância do esporte como promotor de saúde física e mental e incentivar que isso fique como legado para que mais pessoas venham praticar atividades”, afirma Luís Henrique, diretor do segmento Imobiliário do Grupo Ricardo Brennand.

A expectativa de público é de até 5 mil pessoas circulando na arena. Na quarta e quinta-feira, as partidas acontecem das 9h às 23h; na sexta e sábado, das 8h às 23h. No domingo, das 8h às 18h, o espaço receberá as finais do ITF BT50 e das categorias.

