Rio Open: João Fonseca e Thiago Wild confirmados na chave principal; veja participantes

A direção do Rio Open confirmou nesta terça-feira a lista inicial de tenistas que vão disputar a chave principal da competição, a ser disputada entre os dias 15 e 23 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

A relação conta com Thiago Wild, segundo brasileiro garantido na chave - João Fonseca havia recebido convite, na semana passada.



JOÃO FONSECA CONFIRMADO NO RIO OPEN 2025



Acharam mesmo que ele ficaria de fora? Jamais! O nosso cria da casa, que vem fazendo muito barulho no circuito, recebe um convite na chave principal e se garante na 11ª edição do maior torneio de tênis da América do Sul! pic.twitter.com/iITfh3JPZf — Rio Open (@RioOpenOficial) January 17, 2025

Atual 79º do mundo, Wild alcançou as quartas de final, um dos seus melhores resultados da temporada passada.

O tenista paranaense vai disputar o torneio de nível ATP 500 pela sexta vez. Voltando de lesão, o brasileiro caiu na rodada de abertura do Aberto da Austrália e reforçará o time brasileiro na Copa Davis, no início de fevereiro.



João Fonseca foi confirmado na chave principal por meio de convite da organização. Pelo ranking, o brasileiro não conseguiria a vaga direta. Ele é o atual 112º do mundo e subirá para o 99º posto no dia 27.

Outro brasileiro confirmado no torneio é João Lucas Reis, classificado para o qualifying, a fase preliminar que dá vaga na chave principal, após conquistar o título da Procópio Cup, uma seletiva nacional.



A chave do Rio Open será encabeçada pelo alemão Alexander Zverev, número dois do mundo e semifinalista do Aberto da Austrália.

Outros nomes de peso são o dinamarquês Holger Rune, 13º do ranking, e o italiano Lorenzo Musetti, medalhista de bronze dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.



"Nessa 11ª edição, estamos trazendo um 'line-up' com duas grandes novidades, o Zverev e o Rune, mantendo a estratégia de sempre contarmos com os melhores jogadores do saibro. Além deles, vem o Musetti que volta depois de dois anos como medalhista olímpico e consolidado no top 20", comentou Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.

Sascha na semi!



Confirmado no Rio Open 2025, Alexander Zverev está a duas vitórias de seu primeiro título de Slam. Vem aí?pic.twitter.com/x5RTALXUs1 — Rio Open (@RioOpenOficial) January 21, 2025

"Do nosso lado dos brasileiros, temos nomes muito bem posicionados para irem além. O Wild chega no Rio Open perto do melhor ranking, mais maduro no circuito e o Fonseca, apesar de muito jovem, terá a sua 3ª experiência no evento", seguiu.



Nesta quarta, Carvalho divulgou a lista de 24 tenistas confirmados na chave principal. No total, serão 32 atletas, sendo mais dois por convite e um reservado para solicitação de tenistas da lista A+ da ATP.

Outros quatro virão do qualifying, a ser disputado nos dias 15 e 16 de fevereiro, também no Jockey Club Brasileiro.

Uma outra vaga faz parte do "special exempt", reservado para tenistas que não puderem disputar o qualifying por estarem em ação em outro torneio.



Confira a lista inicial de inscritos no Rio Open:

LINE-UP DO RIO OPEN 2025 DIVULGADO



A ATP divulgou a lista dos tenistas que disputarão a 11ª edição do maior torneio de tênis da América do Sul, encabeçada por Alexander Zverev, Holger Rune e Lorenzo Musetti, além de João Fonseca e Thiago Wild representando o Brasil! pic.twitter.com/XEiyajz7Vo — Rio Open (@RioOpenOficial) January 21, 2025





