TÊNIS Rio Open confirma presença do tenista João Fonseca, sensação no Australian Open Brasileiro recebeu o primeiro convite para participar da edição de 2025 após trajetória de sucesso no ano passado

Depois de brilhar na edição de 2024 do Rio Open, quando chegou às quartas de final com apenas 17 anos, João Fonseca retorna à competição, agora como profissional. A jovem promessa recebeu o primeiro convite oficial para disputar a chave principal do torneio, que acontece de 15 a 23 de fevereiro no Jockey Club, no Rio de Janeiro.

João Fonseca vive grande fase na carreira como profissional, que começou no final de 2024. Ele foi campeão do ATP Next Gen Finals, que reúne os principais talentos sub-20 do tênis, e o Challenger 125 de Camberra, na Austrália. No país, ele engatou quatro vitórias no Australian Open, desde as qualificatórias até a vitória na primeira rodada da chave principal, deixando para trás o 9º melhor do mundo, Andrey Rublev.





— Estou muito feliz em receber esse convite. É um torneio muito especial para mim, poder jogar em casa e com a torcida brasileira me apoiando é um dos momentos mais importantes da minha temporada. Foi no Rio Open onde tive o meu primeiro contato com o tênis como fã e também como tenista, e a experiência no ano passado foi simplesmente inesquecível — contou o tenista.

Antes do Rio Open, João Fonseca tem ainda dois compromissos. Ele disputará a Copa Davis, na quadra dura de Orleans-FRA, nos dias 1 e 2 de fevereiro. Em seguida, tem viagem marcada para o ATP 250 de Buenos Aires, realizado entre os dias 10 e 16 do mesmo mês, no saibro — mesmo solo do Rio Open.

No Rio Open, ele se juntará a outros grandes nomes do tênis mundial como Alexander Zverev, Holger Rune e Lorenzo Musetti. O brasleiro João Lucas Reis também foi convidado e disputará as qualificatórias da edição de 2025. Os ingressos para as partidas da chave principal já estão esgotados.

