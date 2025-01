A- A+

TÊNIS João Fonseca irá disputar outros Grand Slams? Entenda o que ele precisa para estar em Roland Garros Entrada provisória do brasileiro no top 100 aumenta chance de figurar entre 128 tenistas da chave principal de Major

João Fonseca encantou o mundo do tênis com sua primeira participação em uma chave principal de Grand Slam. O brasileiro de apenas 18 anos parou na segunda rodada do Australian Open, mas já foi suficiente para despertar o interesse sobre os próximos passos dele.



Com a entrada provisória no top 100 — passou a ocupar a 98ª colocacão com a atualização do ranking em tempo real —, ele estaria confirmado em Rolando Garros, que será disputado entre 25 de maio e 8 de junho, nas quadras de saibro de Paris, França.





O circuito tem quatro Majors por temporada: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. A chave principal conta com 128 tenistas, com o campeão tendo que jogar sete vezes. Além disso, as partidas são disputadas em melhor de cinco sets, o que exige mais preparo físico e mental dos atletas.

João não para de saltar posições no ranking desde que venceu dois títulos consecutivos (Next Gen Finals e Challenger de Camberra-AUS), o que aumenta as chances de disputar os Grand Slams nesta temporada. Após o Australian Open, a previsão é que ele jogue o Challenger 125 de Quimper-FRA, a partir do dia 21 de janeiro, enquanto, em fevereiro, terá a Copa Davis, o ATP 250 de Buenos Aires-ARG e o ATP 500 do Rio Open.

