TÊNIS Com eliminação de João Fonseca, Bia Haddad é única brasileira em simples no Australian Open Número 17 do mundo, tenista igualou melhor campanha no primeiro Grand Slam do ano ao avançar à terceira rodada

Com o adeus de João Fonseca do Australian Open, Bia Haddad representará a bandeira verde e amarela em simples no primeiro Grand Slam do ano. Número 17 do mundo, a brasileira ganhou, nesta quinta-feira, da russa Erika Andreeva por 2 sets 0 (6/2 e 6/3) na segunda rodada.

A vitória sobre Andreeva fez com que Bia igualasse a sua melhor campanha no torneio australiano. No ano passado, ela chegou à terceira fase, mas foi eliminada por Maria Timofeeva.





A semifinal de Roland Garros em 2023 e as quartas de final no US Open de 2024 são os melhores resultados da brasileira em Grand Slams até aqui.

A próxima adversária de Bia sai do confronto entre a britânica Katie Boulter, cabeça de chave nº 22, e a russa Veronika Kudermetova.

