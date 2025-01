A- A+

Sport Sport: Matheus Alexandre e Hyoran são regularizados e ficam à disposição para estreia no Nordestão Nesta quarta-feira (22), Leão visita o Ferroviário, no Presidente Vargas

O Sport ganhou dois reforços, nesta terça-feira (21), para a estreia na Copa do Nordeste. O lateral-direito Matheus Alexandre e o meia-atacante Hyoran tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e ficam à disposição do técnico Pepa.

O meia Hyoran foi oficializado pelo Leão! Acompanhamos o jogador em seus primeiros dias de treinamento e o entrevistamos com a camisa rubro-negra. Assista e se inscreva: https://t.co/KRr7vZaUnI pic.twitter.com/UbmTcI8MlZ — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 21, 2025

Nesta quarta-feira (22), o Leão encara o Ferroviário, às 21h30, no Presidente Vargas, pela primeira rodada da competição regional.

Apresentado como reforço rubro-negro de forma oficial nesta terça, Matheus Alexandre, inclusive, pode aparecer na formação titular diante dos cearenses. Ele vem treinando com o grupo desde a semana passada. Hereda e Di Placido são outras possibilidades para o lado direito defensivo.

Escreva a legenda aqui

Em relação a Hyoran, o jogador de 31 anos foi anunciado nesta terça pelo Sport. Depois de passar por exames junto ao departamento médico leonino na última quinta-feir (16), passou a trabalhar com os novos companheiros recentemente e não é presença garantida na lista de relacionados.

Escreva a legenda aqui

Veja também