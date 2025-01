Sport detalha busca por volantes em meio à escassez de peças no elenco

A- A+

Com o elenco principal prestes a entrar em campo pela primeira vez na temporada, a diretoria do Sport segue se movimentando no mercado atrás de qualificar o elenco dirigido pelo técnico Pepa.

Até o momento, cinco jogadores foram oficializados, mas uma posição específica tem deixado o torcedor com o alerta ligado: a cabeça de área. Nenhuma peça foi contratada para repor as recentes saídas.

Entre o término da última temporada e os últimos dias, seja por fim de contrato ou por não fazer parte dos planos da comissão técnica, deixaram a Ilha do Retiro Fabinho, Fábio Matheus, Felipe, Julián Fernández, Lucas André e Pedro Martins.

No atual elenco, apenas Fabricio Domínguez é volante de origem, embora Pepa já tenha declarado que enxerga o uruguaio atuando de forma mais ofensiva. No último treino aberto à imprensa de forma parcial, Vitor Neves, do sub-20, esteve presente na movimentação.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o vice-presidente de futebol, Guilherme Falcão, falou das dificuldades do Sport para encontrar volantes e destacou que o clube tem sido criterioso para não errar nas contratações. Muito por conta do “orçamento limitado”. Nomes do Brasil e do exterior estão sendo analisados.

“É ter os nomes que achamos corretos por um valor que consigamos pagar. Temos um orçamento limitado, o que nos faz ser criteriosos no mercado. Não vamos contratar duas dezenas de jogadores. Então, temos que ter um percentual de acerto alto em quem vier”, enfatizou.

“Não conseguimos chegar ainda em algo positivo para esta função, pois queremos jogadores com características específicas. Temos que ter paciência para construir essas operações e que termine de forma satisfatória para o Sport. Temos nomes do Brasil e do exterior em pauta. Não só para volantes, mas também zagueiros, pois é uma posição que entendemos ser prioridade dentro do nosso plano”, seguiu o dirigente.

Matheus Alexandre só na lateral

Contratado junto ao Cuiabá por R$ 9 milhões, Matheus Alexandre é lateral-direito de origem, mas também já atuou como volante ao longo da carreira. Porém, apesar da escassez de figuras para o setor, Guilherme ressalta que o novo ativo rubro-negro foi contratado no intuito de reforçar apenas o lado direito defensivo.

“A gente só enxerga Matheus Alexandre como lateral-direito. Se ele atuar como volante, será por alguma circunstância de jogo ou algo que o Pepa vá desenvolver dentro do trabalho. Ele foi contratado para ser lateral-direito”, salientou.

Zé Welison e Liziero

Ex-Sport e especulado no clube em outras oportunidades, Zé Welison vinha sendo tratado como o ‘camisa 5’ ideal para o desejado por Pepa para 2025. Segundo o vice de futebol, Sport e Fortaleza chegaram a um denominador comum pela transferência do atleta. Entretanto, não houve “entendimento” com o jogador.

“A gente chegou em um entendimento com o Fortaleza a respeito dos valores da operação, mas não chegou a um entendimento com o jogador. Então o Sport retirou a proposta da mesa e partiu para outras alternativas”, explicou.

Representado pelo mesmo agente do cabeça de área do Tricolor do Pici, Liziero, do São Paulo, também esteve em pauta na Ilha do Retiro. Os altos valores pedidos pelo volante impediram qualquer tipo de negociação.

“Não chegamos a ter negociação com Liziero, mas teve sondagens. Os patamares de valores apresentados eram irreais para o que a gente entende ser adequado e sequer formalizamos proposta para este atleta”, concluiu Falcão.

